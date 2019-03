Professori Venezuelan tilanteesta: "Lienee mahdollista, että jossain vaiheessa Maduro katsoo parhaaksi hypätä vaikkapa Venäjälle vievään koneeseen vailla paluusuunnitelmaa."

Venezuelan oppositiojohtaja Juan Guaidó suunnittelee paluuta takaisin Venezuelaan vierailtuaan tapaamassa muun muassa Kolumbian, Brasilian ja Ecuadorin päämiehiä. Guaidó poistui Venezuelasta viikko sitten.

Venezuelan presidentti Nicolás Maduro oli aiemmin määrännyt Guaidón matkustuskieltoon.

Guaidó kehotti sunnuntaisessa tviitissään venezuelalaisia lähtemään taas alkuviikosta kaduille osoittamaan mieltään.

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen arvelee, että Guaidó todennäköisesti hakee ulkomaanvierailujen avulla vahvistusta itselleen.

– Kansainvälinen huomio voi auttaa siihen, ettei hän joudu vankilaan, kun hän palaa Venezuelaan.

Teivainen lisää, ettei kukaan voi ennustaa, mitä Guaidólle tapahtuu, kun hän palaa Venezuelaan.

Teivainen siteeraa Suomen entistä Venezuelan suurlähettilästä Mikko Pyhälää, joka arveli muutama päivä sitten, että Maduron hallitus ei uskalla pidättää Guaidóa.

Maduro on kuitenkin sanonut, että Guaidólla on edessään oikeudenkäynti.

– Venezuelassa on ihmisiä, jotka ovat pidätyksen kannalla.

Vaaleja on kritisoitu

Guaidó pitää Maduroa laittomana vallananastajana. Maduro aloitti tammikuussa toisen presidenttikautensa. Muun muassa EU on kritisoinut vaaleja.

Suomi on liittynyt niiden EU-maiden joukkoon, jotka tukevat Guaidóa Venezuelan väliaikaiseksi presidentiksi.

Teivainen arvelee, että Maduron hallitus voi yrittää löytää lakipykäliä, joihin voi vedota tiukan paikan tullen, jotta Guaidó saadaan pidätettyä. Guaidóa saatetaan syyttää esimerkiksi maanpetoksesta.

Toisaalta Guaidó on voinut aiemminkin toimia suhteellisen vapaasti eikä häntä ole yritetty pidättää.

– Vaikka opposition annetaan joiltain osin toimia suhteellisen vapaasti, sen johtajia on myös pidätetty ja mielenosoituksia häiritty. Osa häirinnästä on valtion virallisen turvallisuuskoneiston tekemää, mutta mukana on myös hallitusta tukevia muita ryhmittymiä.

Onko mahdollista, että Maduro perääntyy vapaaehtoisesti ja luopuu vallasta?

– Avainsana lienee "vapaaehtoisesti". Siihen on aika hankala vastata, koska mukana on joka tapauksessa painostamista. Pitäisi ensin määritellä, mitä vapaaehtoisuus tarkoittaa. Mutta lienee aivan mahdollista, että jossain vaiheessa Maduro katsoo parhaaksi hypätä jonnekin, vaikkapa Venäjälle vievään koneeseen vailla paluusuunnitelmaa.