Prinssi Harry astuu tänään julkisuuteen ensimmäistä kertaa kohua herättäneen ilmoituksen jälkeen

Rugby Leaguen maailmanmestaruuskilpailujen lohkoarvonta suoritetaan tänään. Prinssi Harry saapuu tilaisuuteen hoitamaan edustustehtäviään sovitusti.

Britannian prinssi Harry astuu tänään torstaina julkisuuteen ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun hän ilmoitti yhdessä puolisonsa, herttuatar Meghan kanssa parin aikeista vetäytyä kuninkaallisista rooleistaan.

Harry saapuu Rugby Leaguen ensi vuoden maailmanmestaruuskilpailujen lohkoarvontaan, joka suoritetaan Buckinghamin palatsissa Lontoossa. Tilaisuus on uutistoimisto Reutersin mukaan viimeinen, johon Harry on sitoutunut ennen kuin hän ja Meghan vetäytyvät uusiin rooleihinsa.

Maailmanmestaruuskilpailu järjestetään Englannissa vuonna 2021. Prinssi Harry toimii tapahtuman suojelijana.

Median pääsy illan lohkoarvontaan on rajattua. Brittilehti The Guardianin mukaan vain yleisradioyhtiö BBC:n urheilutoimittajille on sallittu pääsy palatsiin. Muiden medioiden edustajille järjestetään erillinen tilaisuus Manchesterissa. Edes BBC.n toimittajat eivät saa esittää kysymyksiä Harryn ja kuninkaallisen perheen välisistä keskusteluista.

Halu elää itsenäisesti

Sussexin herttuapari prinssi Harry, 35, ja hänen puolisonsa Meghan, 38, saivat viime viikolla aikaan kriisin brittihovissa ilmoittaessaan, että he haluavat vähentää kuninkaallisia vastuitaan ja viettää enemmän aikaa Pohjois-Amerikassa. Lisäksi pari kertoi haluavansa tavoitella taloudellista riippumattomuutta brittihovista.

Pariskunta on kertonut haluavansa mahdollisuuden rahoittaa elämäänsä itse. Tällä hetkellä pari ei saa hankkia henkilökohtaisia tuloja, ja suurin osa heidän varoistaan tulee Harryn isältä Charlesilta.

Julkinen ilmoitus tuli kuningasperheelle yllätyksenä ja aiheutti pettymyksen kuningattarelle sekä muille hovin vanhemmille jäsenille, kertovat hovia lähellä olevat lähteet Reutersin mukaan. Viime vuonna hoviin kohdistui useita kohuja.

Maanantaina kuningatar Elisabet II järjesti Sandringhamin kartanolla hätäkokouksen, jossa Harryn ja Meghanin ilmoitusta oli tarkoitus käsitellä. Tapaamiseen osallistuivat kuningatar Elisabetin ja Harryn lisäksi Harryn isoveli William ja hänen isänsä Charles. Perhe pääsi sopuun siitä, että tulevaisuudessa Harryn ja Meghanin arki rakentuu Britannian ja Kanadan välille.

– Vaikka olisimme toivoneet, että he jatkavat työtään kokoaikaisina kuninkaallisen perheen jäseninä, kunnioitamme ja ymmärrämme heidän toivettaan elää itsenäisempää elämää perheenä samalla, kun he pysyvät arvostettuina jäseninä minun perheessäni, kuningatar sanoi tapaamisen jälkeen Reutersin mukaan.

Meghan on parhaillaan Kanadassa pariskunnan lapsen Archien kanssa ja Harryn odotetaan matkustavan perheensä luo tällä viikolla.

Pari on kenties yksi maailman seuratuimmista ja he ovat kärsineet runsaasta mediahuomiosta. Harry on kuvaillut median tapaa kohdella Meghania kiusaamiseksi ja verrannut median toimia siihen, miten hänen äitiään prinsessa Dianaa kohdeltiin ennen kuin tämä menehtyi auto-onnettomuudessa vuonna 1997.