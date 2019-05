Presidenttikisa ravistelee Liettuan hallitusta: pääministeri eroaa presidentinvaalien tuloksen vuoksi

Ingrida Šimonyte ja Gitanas Nauseda voittoon Liettuan presidenttikisassa. Istuva pääministeri Saulius Skvernelis putosi pelistä – tulos voi johtaa hallituksen kaatumiseen.

Liettuan presidentinvaaleissa nähtiin sunnuntaina äärimmäisen tasainen tulos. Sekä Ingrida Šimonyte että Gitanas Nauseda saivat noin 31 prosenttia äänistä, ja Šimonyte voitti lopulta reilun parintuhannen äänen kaulalla.

Nämä kärkiehdokkaat kohtaavat toisensa vaalien toisella kierroksella, joka järjestetään 26. toukokuuta. Maanantaiaamuna kaikki vaalien äänet oli jo laskettu.

Nauseda on puolueista riippumaton ehdokas, joka on aiemmin tehnyt töitä muun muassa SEB-pankin asiantuntijana. Šimonyte puolestaan on kansanedustaja ja entinen valtiovarainministeri, joka ´kuuluu Kotimaan liitto - Liettuan kristillisdemokraatit -puolueeseen.

Presidentiksi oli ehdolla myös istuva pääministeri Saulius Skvernelis, joka edustaa Maanviljelijöiden ja vihreiden liittoa. Hän jäi kuitenkin kolmanneksi 20 prosentin äänipotilla, eikä pääse toiselle kierrokselle.

Tulos voi vaikuttaa hallituksen kokoonpanoon. Liettuan yleisradion mukaan pääministeripuolueen puheenjohtaja Ramunas Karbauskis sanoi ennen vaaleja, että Maanviljelijöiden ja vihreiden liitto saattaa lähteä hallituksesta, jos Skvernelis ei pääse toiselle kierrokselle ja eurovaalitkin menevät kehnosti.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Skvernelis ilmoitti sunnuntaina, että hän eroaa pääministerin tehtävästä heinäkuussa, koska ei päässyt toiselle kierrokselle.

Nykyhallitus on saanut kritiikkiä alkoholilakien kiristämisestä

Tutkijoiden mukaan pääministeri Skvernelisin tukijat ovat tyypillisesti maaseudulta tai pienituloisista ryhmistä. Pääkaupungin kaduilla moni nuori äänestäjä on tyytyväinen, ettei hän päässyt toiselle kierrokselle.

Šimonyteä äänestänyt Diana Manžurinaite kuvailee, että nykyhallituksen suuntaus on asettaa rajoituksia, kun taas Nauseda ja Šimonyte tuntuvat edustavan valinnanvapautta ja avarakatseisuutta.

Liettuan nykyhallitus on saanut kritiikkiä esimerkiksi alkoholilakien kiristämisestä.

Sekä Nauseda että Šimonyte puhuivat vaaleissa huono-osaisten aseman parantamisesta. Kun Šimonyte avasi ydinviestiään Lännen medialle vaalitilaisuudessa, hän kytki yhteen taloudellisen epätasa-arvon ja yksinkertaistavan populismin nousun.

– Monessa maassa totuttiin siihen, että joka sukupolvi voi entistä paremmin. Nyt tätä käsitystä on ravisteltu. Se näkyy Britanniassa Brexitin tapauksessa sekä Yhdysvalloissa, jossa nuoret ovat kiinnostuneet varsin äärivasemmistolaisista ideoista, Šimonyte sanoo.

– Lasten ja menestyksestä paitsi jäävien ryhmien taloudellinen tasa-arvo vaikuttaa kaikkiin. Tämä osoittaa sen. Se on minun viestini.

Šimonyte elvyttäisi Baltian ja Pohjoismaiden yhteistyötä

Šimonyte sanoo myös, että hän haluaisi elvyttää Baltian maiden ja Pohjoismaiden yhteistyötä.

– Yhteistyö voisi olla vähemmän muodollista kuin nykyisin ja Baltian maat voisivat asettaa sen asialistaa nykyistä enemmän, hän visioi.

Liettuassa pidettiin presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen yhteydessä myös kaksi kansanäänestystä. Toisessa kysyttiin, sallitaanko liettualaisille jatkossa kaksoiskansalaisuus tiettyjen valtioiden kanssa.

Toinen aloite koski eduskunnan pienentämistä 141 edustajasta 121 edustajaan. Liettuan keskusvaalikomissio ei julkistanut vielä maanantaiaamuun mennessä kansanäänestysten virallisia tuloksia.