Presidentti Niinistö Washingtonissa: Vahva EU on Yhdysvaltojenkin etu

Nythän tämä on alkanut näkymään erityisen selkeästi kuka se oikein on globalisti ja kuka ei. No hyvää asiassa on se, että EU:lla ei ole mitään tulevaisuutta ja sellaiset pelurit kuten Puola, Unkari ja Italia ovat lähdössä koko EU:sta ja silloin se kaatuu ja me kaikki vapaudumme tästä pitkästä ja sitkeästä painajaisesta. Venäläiset vapautuivat jo omasta globalistien järjestämästä painajaisesta nimeltään Neuvostoliitto ja kyllä myös me eurooppalaiset olemme vapautemme ansainneet hirviöstä nimeltään Eurostoliitto.