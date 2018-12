Tarkoittaa tulvia kun jäätikkö sulaa ja nokista mustaa lunta ei voi käyttää juomavetenä. Niillä moottoriveneillä jotka on huviajelua ei kannata liikaa ajella viimeisillä puhtailla vesillä jos haluaa syödä kalaa vielä . Toiset suojelee hylkeitä toiset keittää niistä soppaa ja syö. Söisivät haikaloja niitä on ihan liikaa. Alaskassa jäät sulaa ja osa lumesta ihan mustaa sama juttu muualla ja keltaista teollisuus saastetta. Tehtaiden piipuista työntyy ilmaan lämmintä höyryä . Onneksi tuolla Aasiassa on vuoristoa mihin rakentaa kaupunkeja vielä ja Kiinassa sekä araratilla siellä on tilaa ja puuta.