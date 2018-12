Poliisi jahtasi Strasbourgin joulumarkkinoiden ampujaa halki Itä-Ranskan – epäilty terroristi yhä paossa

Yli vuorokauden kuluttua ampumisesta poliisi ei edelleenkään ollut saanut kiinni miestä, joka tappoi ainakin kaksi ihmistä ja haavoitti useita erittäin vakavasti. Terrori-iskusta epäillyn Cherif Chekattin kerrotaan radikalisoituneen vankilassa. Hän huusi "Allahu Akbar" tekopaikalla.

Poliisi etsi vielä myöhään keskiviikkoiltana Strasbourgin terrori-iskusta epäiltyä Cherif Chekattia ympäri Ranskan itäisiä osia. 29-vuotiasta miestä ei kuitenkaan ollut toistaiseksi saatu kiinni.

Ranskan nosti keskiviikkona turvallisuusuhan korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Maa lisäsi rajavalvontaa Saksan vastaisella rajalla.

Erikoisjoukot jahtasivat epäiltyä rajaseudulla helikopterien avulla. Ranskalaiset ja saksalaiset poliisit tarkastivat yksityisautot ja julkisen liikenteen ajoneuvot, jotka ylittivät Rein-rajajoen. Myös junat tarkastettiin.

Etsintään osallistui satoja Ranskan armeijan sotilaita ja ranskalaispoliiseja.

Ranskan apulaissisäministeri Laurent Nunez sanoi, että epäillyn maasta poistumista ei voida sulkea pois.

Pääsi karkaamaan iskun jälkeisessä tulitaistelussa

Chekattin kerrotaan huutaneen "Allahu Akbar", Jumala on suuri, ampumapaikalla Strasbourgin joulutorilla.

Ammuttuaan kuolettavasti väkijoukkoon epäilty terroristi vaihtoi laukauksia paikallisten turvallisuusjoukkojen kanssa.

Chekatt onnistui pakenemaan taksiin ja pakotti taksikuskin ajamaan karkuun, minkä jälkeen ranskalaisviranomaisilla ei ole hänestä havaintoa.

Poliisi pidätti viisi henkilöä kuulusteluja varten keskiviikkona. Joukossa oli epäillyn omaisia.

Tunnistettu turvallisuusriski

Epäilty on ollut turvallisuusviranomaisten tarkassa seurannassa. Useisiin rikoksiin syyllistynyttä miestä on pidetty turvallisuusriskinä. Vankila-aikoinaan Chekatt on viranomaisten mukaan radikalisoitunut uskonnollisesti.

Miehen ei kuitenkaan uskottu ryhtyvän terrori-iskuihin. Ranskassa on 26 000 vastaavaa poliisin seuraamaa riskihenkilöä. Heistä 10 000 on muslimiradikaaleja.

Useita vakavia vammoja

Ampuja tappoi kaksi ihmistä. Yksi uhreista on aivokuollut. Lisäksi kuusi haavoittunutta taistelee hengestään. Yhteensä haavoittuneita on yli kymmenen.

Hyökkäys tapahtui Strasbourgin joulutorilla tiistaina noin kello yhdeksältä Suomen aikaa.