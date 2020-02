Poliisi ampui useita ihmisiä puukottaneen miehen Lontoossa – iskua epäillään terroriteoksi, ainakin kaksi haavoittui

Lontoossa poliisi on ampunut miehen, joka oli puukottanut useita ihmisiä.

Reutersin mukaan tekijäksi epäilty mies on kuollut.

Poliisi kertoo Twitterissä epäilevänsä, että kyseessä oli terroriteko. Iskussa haavoittui poliisin mukaan ainakin kaksi ihmistä. Heidän vammojensa vakavuudesta ei ollut vielä tietoa.

Puukotukset ja ampuminen tapahtuivat Streathamissa kaupungin eteläosassa.

Poliisi on eristänyt rikospaikan ja pyytänyt ihmisiä välttämään liikkumista alueella.

Reuters kertoi sunnuntaina pohjautuen Sky Newsin tietoihin, että kyseessä on ollut islamistinen hyökkäys.

Sosiaaliseen mediaan linkattujen kuvien mukaan rikospaikalla on lukuisia hälytysajoneuvoja ja helikopterit kiertelevät alueen yläpuolella, kertoo Guardian. Aluetta vartioi sen mukaan suuri joukko poliiseja.

Britanniassa on tehty viime vuosina useita terrori-iskuja. Viimeksi marraskuun lopussa terrorista aiemmin tuomittu mies puukotti kahta ihmistä London Bridgellä ennen kuin poliisi ampui hänet kuoliaaksi.

Scene in Streatham, south London, where a man has been shot by armed police in a "terrorist-related" incidenthttps://t.co/U66nylKGBU pic.twitter.com/LfV7TLbkhG