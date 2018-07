Pohjois-Suomesta lähti uusi ryhmä palomiehiä sammuttamaan Keski-Ruotsin suurpaloa, Kaleva seuraa matkan etenemistä

Oulu–Koillismaan ja Lapin pelastuslaitokselta lähti maanantaina 16 palomiestä auttamaan jättimäisen maastopalon sammuttamisessa Keski-Ruotsin Ljusdahlissa.

Saattue lähti matkaan kolmella autolla maanantaina aamupäivällä Torniosta. Palomiehet pääsevät palopaikalle noin kello kahdeksan aikaan maanantai-iltana.

Ljusdalissa on jo nyt yksi ryhmä suomalaisia palomiehiä sammutustöissä. Uusi ryhmä päästää heidät kotimatkalle.

Tänään matkaan lähteneet palomiehet palaavat Suomeen keskiviikkona. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on varautunut lähettämään seuraavan joukon palomiehiä jälleen keskiviikkona Ruotsiin.

Ljusdahlissa on riehunut valtava maastopalo jo usean viikon ajan. Helsingin Sanomien mukaan kyseessä on Ruotsin modernin historian suurin maastopalo. MTV kertoo, että palopaikalla on myös suomalaisia metsureita auttamassa sammutustöissä.

Kaleva matkustaa maanantaiaamuna lähteneiden palomiesten mukana Ljusdaliin ja raportoi palomiesten matkasta sekä työstä palopaikalla.