Pohjois-Norjassa jatketaan etsintöjä lumivyöryalueelle kadonneiden hiihtäjien löytämiseksi – seurueessa kolme suomalaista

Tromssan poliisi kertoo Twitterissä etsivänsä Tamokdalenin alueelle kadonnutta seuruetta myös torstaina.

Kadoksissa nelihenkinen hiihtoseurue, jossa on kolme suomalaismiestä ja yksi ruotsalaisnainen. He ovat kateissa Blåbærfjellet-nimisen huipun alueella. Paikallisen poliisin mukaan alueella on huomattava lumivyöryvaara, ja myös pelastustoimiin liittyy suuria riskejä.

Hälytyksen kadonneesta nelikosta teki ruotsalaismies, joka kuului samaan seurueeseen. Hän kadotti muun ryhmän näkyvistään keskiviikkona noin kello 15 Suomen aikaa. Alueella on ollut useita lumivyöryjä.

Hiihtoseuruetta etsitään Tamokdalenin alueella sijaitsevan Blåbærfjellet-nimisen huipun tuntumasta. KUVA: Miila Kankaanranta

Yksi vyöryistä on 300 metriä leveä ja 600–700 metriä pitkä. Paikallinen poliisiviranomainen sanoi keskiviikkona NRK:lle, että he näkivät suksen jälkiä, jotka menivät vyöryn alle mutta pois päin tulevia suksen jälkiä ei ole nähty.

Paikalliset viranomaiset käynnistivät etsinnät jo keskiviikkona, mutta ne keskeytettiin illalla. Etsintöjä ovat vaikeuttaneet pakkanen, pimeys ja lumipyry.

Etsijöillä on käytössään ambulanssihelikopteri. Keskiviikkoillan tietojen mukaan se vei ylärinteille 30 hengen etsintäpartion.

Tamokdalenin alue on suosittu vapaalaskun harrastajien keskuudessa. Se sijaitsee Pohjois-Norjassa lähellä Suomen rajaa ja Kilpisjärveä. Blåbærfjelletin huippu on 1446 metrin korkeudessa.

Rovaniemeläinen Jani Johansen on laskenut paljon Tamokdalenissa. Lue, mitä hän kertoo alueesta.