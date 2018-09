Pohjois-Korean Kim haluaa nopean ydinaseriisunnan ja uuden tapaamisen Trumpin kanssa

Koreoiden johtajat kiipesivät vuorelle, jolla Korea tarun mukaan syntyi 4 000 vuotta sitten.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un haluaa saattaa Korean niemimaan ydinaseriisunnan loppuun nopeasti ja sen jälkeen keskittyä maansa taloudelliseen kehitykseen.

Nämä olivat Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin terveiset kun hän torstaina palasi kolmipäiväiseltä vierailultaan Pohjois-Koreasta.

Kim myös haluaa tavata Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uudestaan pian, sanoi Moon.

Yhdysvallat ilmoitti aiemmin olevansa valmis aloittamaan ydinaseriisuntaneuvottelut Pohjois-Korean kanssa välittömästi uudelleen. Guardianin haastattelema asiantuntija kuitenkin huomautti, että mailla on hyvin erilaiset näkemykset siitä, mitä ydinaseriisunta tarkoittaa.

Yhdysvallat ilmoitti neuvotteluhalukkuudestaan sen jälkeen, kun Etelä-Korean ja Pohjois-Korean johtajat allekirjoittivat sopimuksen, jossa Pohjois-Korea muun muassa lupautui tuhoamaan alueen, jossa uskotaan valmistettavan ydinasemateriaalia. Pohjois-Korea lupasi tuhota alueen, jos "Yhdysvallat tekee vastavuoroisia toimia".

– Pohjois-Korea haluaa vastavuoroisia toimia. Mitä ovat vastavuoroiset toimet? He eivät määrittele sitä, joten me emme tiedä, sanoo CIA:n entinen Korea-analyytikko Sue Mi Terry, joka nykyisin työskentelee strategisten ja kansainvälisten suhteiden opintokeskuksessa.

Trump: Kim todella rauhallinen

Presidentti Donald Trump otti ilolla vastaan Koreoiden tapaamisen. Trump sanoi, että Pohjois-Korean kanssa on edetty upeasti ja paljon hyvää on meneillään. Trump ei kuitenkaan suoraan vastannut kysymykseen siitä, mitä Yhdysvallat on valmis tekemään vastavuoroisina toimina.

– No, katsotaan, mitä hän haluaa. Se nähdään kyllä, mutta sillä välin me neuvottelemme. Se on todella rauhallista. Hän on todella rauhallinen, joten katsotaan, mitä tapahtuu, Trump muotoili.

Trump ja Kim tapasivat Singaporessa kesäkuussa. Tuolloin osapuolet sopivat Korean niemimaan aseriisunnasta, mutta yksityiskohdista ei sovittu.

Miksi kiivetä vuorelle?

Suurin symbolinen ele Moonin Pohjois-Korean vierailun aikana oli, että Kim ja Moon yhdessä kävivät Paektu-vuorella, jossa tarun mukaan ensimmäisen Korean kuningaskunnan perustaja Dangun syntyi yli 4 000 vuotta sitten.

Myös Pohjois-Korean ensimmäisen johtajan Kim Il-sungin poika ja seuraaja Kim Jong-il syntyi maan virallisen propagandan mukaan vuorella, eikä suinkaan, niin kuin historioitsijat ovat todenneet, neuvostoliittolaisessa sotilastukikohdassa Siperiassa, missä hänen isänsä oli maanpaossa ennen valtaan astumistaan.

– Moni eteläkorealainen on vieraillut Paektun-vuorella Kiinan puolella, mutta minä olin vannonut itselleni, etten astu Paektun rinteille ellen voi tehdä sitä meidän kamarallamme, Moon sanoi Kimille.

– Aika lensi, enkä uskonut toiveeni koskaan toteutuvan, mutta tänään se kävi toteen, hän jatkoi.