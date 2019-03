Pohjois-Korea alkoi kunnostaa ohjuskoealustaa

Yhdysvallat harkitsee uusia pakotteita Pjongjangille, ellei se luovu ydinaseohjelmastaan.

Pohjois-Korea on alkanut korjaamaan ohjuskoealustaa, jonka se lupasi hajottaa viime vuonna ensimmäisessä huippukokouksessa johtajansa Kim Jong-unin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin välillä. Trumpin neuvonantaja puolestaan varoitti uusista pakotteista Pjongjangille, mikäli se ei luovu ydinaseohjelmastaan.

Etelä-Korean Yonhap-uutistoimisto ja kaksi yhdysvaltalaista ajatushautomoa kertoivat tiistaina, että Sohaen satelliittien laukaisuasemalla ovat työt käynnissä. Työt ilmeisesti alkoivat sen jälkeen, kun Trumpin ja Kimin neuvottelut epäonnistuivat viime viikolla Vietnamin Hanoissa.

Huippukokous kaatui erimielisyyksiin siitä, miten pitkälle Pohjois-Korea oli valmis menemään ydinohjelmansa rajoittamisessa ja miten paljon Yhdysvallat oli valmis helpottamaan pakotteita.

Bolton: Pakotteita aiotaan tiukentaa

Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton kertoi Fox Business Networkille tiistaina, että Hanoin huippukokouksen jälkeen Washington näkisi, olisiko Pjongjang valmis luopumaan "ydinaseohjelmastaan ja kaikesta siihen liittyvästä".

– Mikäli he eivät halua tehdä sitä, uskon presidentti Trumpin olleen hyvin selvä... he eivät saa helpotusta musertaviin talouspakotteisiin joita heille on määrätty ja me itse asiassa aiomme tiukentaa näitä pakotteita, Bolton sanoi. Hän on ajanut tiukkaa linjaa suhteessa Pohjois-Koreaan.

Kaksi amerikkalaissenaattoria puolestaan yritti lisätä paineita Pohjois-Koreaa kohtaan esittelemällä uudelleen lakiesityksen, joka määräisi pakotteita pankeille, jotka ovat tekemisissä Pjongjangin kanssa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi maanantaina toivovansa, että Yhdysvallat lähettäisi delegaation Pohjois-Koreaan lähiviikkoina. Boltonin sanat ja Sohaen ohjuskoealueen tapahtumat olivat omiaan tekemään neuvottelujen aloittamisen uudelleen vaikeaksi diplomaateille.

Kim oli luvannut sulkea Sohaen

Asiantuntijoiden mukaan Sohaen aluetta ei ole käytetty koskaan mannertenvälisten ohjusten laukaisuun. Uuden ohjuskokeen ei odotettu olevan mahdollinen lähiaikoina. Alueella on kuitenkin testattu ohjusten moottoreita ja aiemmat satelliittien laukaisut ovat vaikeuttaneet neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa.

Kim Jong-un lupasi viime syyskuussa huippukokouksessa Etelä-Korean presidentille Moon Jae-inille sulkea Sohaen. Hän aikoi sallia kansainvälisten tarkkailijoiden tulon seuraamaan ohjusten moottorien koealueen ja laukaisualustan hajottamista.

Hanoin kokouksen epäonnistuminen on nostattanut kysymyksiä siitä, mikä on Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välisen dialogin tulevaisuus. Pohjois-Korean media sanoi viime viikolla, että Kim ja Trump olivat päättäneet jatka neuvotteluja. Sen varaulkoministeri Che Son-hui sanoi kuitenkin toimittajille, että "Kim voi menettää halunsa tavoitella sopimusta" ja hän kyseenalaisti jatkamisen mielekkyyden.