Pohjois-Italiassa useiden kaupunkien julkisia tiloja suljettu koronaviruksen vuoksi, Etelä-Koreassa tautitapausten määrä singahtanut ylöspäin

Italiassa uusi koronavirus on aiheuttanut kahden ihmisen kuoleman. Ensimmäisenä tietoon tuli 78-vuotiaan italialaismiehen menehtyminen. Mies kuoli sairaalassa Veneton alueella maan koillisosassa perjantaina. Italian terveysministerin mukaan mies oli joutunut sairaalahoitoon kymmenen päivää aiemmin toisen sairauden takia.

Tänään uutistoimisto Ansa raportoi naisesta, joka kuoli Lombardiassa Pohjois-Italiassa. Tästä tapauksesta ei ole toistaiseksi tarkempia tietoja.

Italiassa on toistaiseksi raportoitu yhteensä noin 20 virustartuntaa.

Pohjois-Italiassa useissa kaupungeissa on suljettu julkisia tiloja ja peruttu yleisötilaisuuksia sen jälkeen, kun Lombardiassa kerrottiin eilen useista uusista tartunnoista. Eri medioiden mukaan eristykseen ja testattavaksi on määrätty ainakin kymmeniä ihmisiä. Jopa 50 000:ta ihmistä on neuvottu pysymään kotosalla.

Uusia tartuntoja todettiin uutistoimisto AFP:n mukaan 15, ja tartunnan saaneista viisi on lääkäreitä.

Kantabaari tartuntapaikkana?

Italiassa tartunnan saaneita yhdistävät viranomaisten mukaan esimerkiksi sama kantabaari tai sama tuttavapiiri. Joidenkin medioiden mukaan tartuntojen levittäjäksi epäillään miestä, joka oli helmikuun alkupuolella syönyt illallista Kiinasta hiljattain palanneen tuttavansa kanssa.

Pohjois-Italiassa sijaitsevan Codognon kaupungin kadut ovat tyhjentyneet koronaviruksen vuoksi. KUVA: MATTEO CORNER / EPA

Italian pääministeri Giuseppe Conte pyrki rauhoittamaan kansalaisia toteamalla tilanteen olevan hallinnassa. Conte myös vakuutti viranomaisten huolehtivan tiukoista varotoimista.

Kiinan Wuhanista joulukuun lopulla leviämään lähtenyt uusi koronavirus on todennetusti levinnyt jo lähes 30 maahan. Kiinan ulkopuolella tartuntoja kerrotaan olevan yhteensä yli tuhat.

Tartunta- ja kuolemantapauksista ylivoimaisesti suurin osa on raportoitu Kiinasta Hubein maakunnasta.

Etelä-Koreassa yli 400 tartuntaa

Etelä-Koreassa todettujen koronavirustartuntojen määrä on singahtanut ylöspäin. Maa on lauantaina kertonut 229 uudesta tartunnasta, mikä nostaa tapausten määrän 433:een. Tautiin on toistaiseksi kuollut Etelä-Koreassa kaksi ihmistä.

Monet uusista tartunnoista on todettu sairaalassa, jossa hoidetaan mielenterveysongelmaisia. Kumpikin kuolleista oli sairaalassa hoidossa.

Tartunnan saaneiden joukossa on myös yksi työntekijä Samsung Electronicsin tehtaalta Gumista, noin 200 kilometrin päässä pääkaupungista Soulista. Yritys sanoi, että se keskeyttää tehtaan toiminnan maanantaihin asti.

Uutta koronavirusta on tavattu Etelä-Koreaa enemmän vain Kiinassa sekä Japanissa eristetyllä Diamond Princess -risteilyaluksella. Alukselta on löytynyt yli 600 tartuntatapausta. Kahden ihmisen on kerrottu kuolleen viruksen seurauksena.

Aluksella oli alun perin 3 700 matkustajaa ja miehistön jäsentä, mutta tartunnan saaneita on siirretty muualle hoitoon. Tällä viikolla satoja terveiksi todettuja matkustajia on päästetty pois.

Tänään laivalta oli poistumassa satakunta sellaista matkustajaa, jotka ovat olleet läheisessä kosketuksessa covid-19-tartunnan saaneisiin. Heidät on määrä siirtää kahden viikon karanteeniin Tokion lähelle.

Aluksella on edelleen satoja henkilökuntaan kuuluvia. Myös heidät aiotaan panna kahdeksi viikoksi karanteeniin, koska moni heistä joutui pitämään eristyksen aikana laivan toimintoja yllä eikä näin voinut olla eristyksissä.

Diamond Princess eristettiin helmikuun alkupuolella, kun se saapui Japaniin.

Kiinassa kuollut jo lähes 2 350 ihmistä

Varhain lauantaina Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrän kerrottiin jälleen nousseen yli sadalla. Virukseen aiheuttamaan tautiin on nyt kuollut yhteensä yli 2 350 ihmistä, maan terveysviranomaiset kertoivat.

Uusien tartuntojen määrä sen sijaan väheni edelleen. Koko maassa kerrottiin todetun perjantain jälkeen noin 400 uutta tartuntaa. Perjantaina uusia tartuntoja kerrottiin olevan lähes 900. Yhteensä koronavirustartunnan on saanut Kiinassa tähän mennessä lähes 76 000 ihmistä.

Otsikkoa korjattu 22.2. kello 17.53. Italialaiskaupunkeja ei ole eristetty vaan julkisia tiloja on suljettu.