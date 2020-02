Pohjois-Italiassa koronavirukseen sairastuu nyt myös leikki-ikäisiä, virus vaati keskiviikkona 12. kuolonuhrin

Ranskassa toinen kuolonuhri, Saksa valmistautuu pandemiaan.

Koronavirus on koetellut Euroopan maista ankarimmin Italiaa. Maa vahvisti keskiviikkona 12. kuolonuhrin ja 52 uutta sairastunutta, kaikki maan pohjoisosassa. Usea Euroopan maa ilmoitti uusista tartunnoista, jotka linkittyivät Italiaan.

Italiassa kuollut on 69-vuotias mies, joka oli muiden kuolleiden tavoin perussairauksien heikentämä. Lombardiassa sairastuneiden joukossa on on neljävuotias tyttö ja ainakin viisi muuta lasta. He ovat ensimmäiset koronavirustartunnan saaneet lapset Italiassa. Italiassa tartunnan on saanut yhteensä noin 370 ihmistä.

Kreikka ja Pohjois-Makedonia vahvistivat keskiviikkona kumpikin ensimmäisen koronavirustartunnan. Kreikkalainen sairastunut on nainen, joka oli käynyt Pohjois-Italiassa. Maan terveysministeriön mukaan nainen on hyvässä kunnossa ja hänen vointiaan tarkkaillaan. Viranomaiset eristivät naisen kanssa kontaktissa olleet 10–15 ihmistä.

– Tartunta oli odotettu ja olimme valmistautuneet siihen, sanoi Kreikan terveysministeri Vassilis Kikilias.

Myös pohjoismakedonialainen virukseen sairastunut nainen oli hiljattain palannut Italiasta autolla. Viranomaiset testaavat muut autossa matkustaneet viruksen varalta. Tiistaina Kroatia vahvisti Milanossa käyneen miehen saaneen tartunnan.

Virus hiljensi Milanon

Italian bisneskeskus Milano peruutti keskiviikkona liike-elämän tapahtumansa. 1,3 miljoonan asukkaan kaupungissa kahvilat ja ravintolat olivat puolityhjiä, julkisessa liikenteessä oli väljää ja hotellit vastaanottivat peruutuksia. Tilanne oli samantyyppinen myös muissa Pohjois-Italian kaupungeissa, kuten Venetsiassa.

– Emme kestä toista tällaista viikkoa. Pohdimme, pitäisikö sulkea kokonaan, kunnes tilanne palaa taas normaaliksi, sanoi pankkityöntekijöiden suosimaa lounaspaikkaa pyörittävä yrittäjä Reutersille.

EU:n terveyskomissaari Stella Kyriakides vieraili Roomassa ja varoitti lietsomasta paniikkia tilanteen vuoksi.

– Tilanne on huolestuttava, mutta emme saa panikoitua. Virukseen liittyy yhä selvittämättömiä asioita, erityisesti sen leviämiseen ja alkuperään, hän sanoi.

Ranskassa toinen kuollut

Saksan terveysministeri Jens Spahn arvioi keskiviikkona maan olevan epidemian partaalla, koska uusimpia tartuntoja ei ole enää voitu jäljittää Kiinaan, josta virus sai alkunsa. Hän kehotti maan sairaaloita käymään läpi pandemian hoitosuunnitelmansa.

Ranskassa kuoli keskiviikon vastaisena yönä toinen viruksen uhri. Viranomaiset yrittävät selvittää, miten 60-vuotias lukio-opettaja sairastui, sillä hän ei ollut käynyt tartunta-alueilla. 12. helmikuuta sairauslomalle jäänyt mies oli vakavasti sairas hakeuduttuaan tiistai-iltana sairaalaan Pariiisissa.

Sairastuneita on Ranskassa 17.