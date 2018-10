Pittsburghissa kuollut kahdeksan ammuskelussa – synagogaan iskenyt ampuja antautunut poliisille

Kahdeksan ihmistä on kuollut ja useita muita on loukkaantunut Yhdysvalloissa Pittsburghin kaupungissa tapahtuneessa ammuskelussa. CBS:n uutisten mukaan ampuja olisi antautunut poliisille.

Veriteko tapahtui The Tree of Life-synagogassa, joka oli ilmeisesti täynnä ihmisiä juutalaisten pyhäpäivän sapatin viettämisen myötä. CBS:n mukaan ampuja on valkoihoinen mies ja hän on huutanut kuolemaa juutalaisille mennessään synagogaan.

Pittsburghin poliisi on pyytänyt synagogan lähellä asuvia pysymään sisätiloissa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on kertonut Twitterissä seuraavansa tilannetta.

– Seuraan Pittsburghin tapahtumien kulkua. Virranomaiset ovat paikalla. Lähistöllä olevien ihmisten olisi pysyttävä suojassa. Vaikuttaa, että kuolonuhreja on useita. Jumala siunatkoon kaikkia, Trump kirjoitti.