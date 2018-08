Pietarin Eurooppalainen yliopisto saa jälleen opettaa

Varoituksia voimassa!

Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia, yli 25 m/s. Maan etelä- ja itäosassa, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa: Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, yli 15 m/s. Tuulivaroitus maa-alueille: Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello ja Rovaniemi etelän ja lounaan välinen tuuli on vaarallisen voimakasta huomenna päivällä, tuulen nopeus puuskissa 20 m/s. Ahvenanmaan, Satakunnan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa, Pudasjärven kunnassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Ranua, Kolari, Muonio, Kittilä, Sodankylä ja Enontekiö etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta huomenna päivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s.

Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia, yli 25 m/s. Maan etelä- ja itäosassa, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa: Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, yli 15 m/s. Tuulivaroitus maa-alueille: Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello ja Rovaniemi etelän ja lounaan välinen tuuli on vaarallisen voimakasta huomenna päivällä, tuulen nopeus puuskissa 20 m/s. Ahvenanmaan, Satakunnan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa, Pudasjärven kunnassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Ranua, Kolari, Muonio, Kittilä, Sodankylä ja Enontekiö etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta huomenna päivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s. Hellevaroitus: Lähivuorokauden aikana on odotettavissa erittäin tukalaa hellettä Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Metsäpalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.

Hellevaroitus: Lähivuorokauden aikana on odotettavissa erittäin tukalaa hellettä Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia.