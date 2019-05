Pentagon: Kiina aikoo rakentaa maailmalle sotilastukikohtia

Ensimmäisenä kyseeseen tulevat Pakistanin kaltaiset ystävällismieliset maat. Kiinaa kiinnostaa sotilaallisesti myös arktinen alue.

Yhdysvaltain puolustusministeriö uskoo Kiinan alkavan rakentaa sotilastukikohtia ympäri maailmaa investointiensa suojaamiseksi, kertoo brittilehti Guardian.

Kiinalla on parhaillaan käynnissä kunnianhimoinen One Belt One Road -infrastuktuurihanke eri puolilla maailmaa.

Torstaina julkaistun raportin mukaan Kiinalla on tällä hetkellä vasta yksi tukikohta maailmalla, Djiboutissa, mutta sen uskotaan suunnittelevan uusia tukikohtia esimerkiksi Pakistaniin, Lähi-itään, Kaakkois-Aasiaa ja läntiselle Tyynellemerelle.

Kiina näkee itsensä globaalina supervaltana.

"Kiina edistää projekteja kuten One Belt, One Road (Obor), mikä saa sen luultavasti sijoittamaan asevoimia merien taakse tarjotakseen suojaa Obor-projekteille", sanoi Pentagon vuosittaisessa raportissaan kongressille Kiinan puolustusvoimien kehityksestä.

Kiina aikoo perustaa raportin mukaan uusia tukikohtia maihin, joilla on siihen ollut pitkä ystävyyssuhde ja joissa on ennestäänkin ulkomaisia asevoimia.

Aktiivinen myös arktisella alueella

Pentagon on varoittanut myös Kiinan lisääntyneestä aktiivisuudesta arktisella alueella. Sen mukaan Kiina saattaa lisätä asevoimiensa läsnäoloa siellä esimerkiksi sukellusveneiden muodossa. Tarkoitus on luoda pelotetta mahdollista ydinasehyökkäystä vastaan.

Tanska on ilmaissut huolensa Kiinan kiinnostuksesta Grönlantiin. Kiina haluaisi perustaa sinne tutkimusaseman ja satelliitteja seuraavan aseman. Se on myös tarjoutunut kunnostamaan siellä olevia lentokenttiä ja laajentamaan siellä kaivosteollisuutta.

"Siviilitutkimus voi auttaa Kiinan asevoimien läsnäolon lisäämistä Pohjoisella Jäämerellä, kyseeseen voivat tulla sukellusveneet pelotteena ydinasehyökkäyksille", kertoi raportti.

Kiina on jo perustanut hyvin varustettuja sotilastukikohtia Etelä-Kiinan meren kiistellyille atolleille.

Viime vuonna Kiina neuvotteli mahdollisen tukikohdan perustamisesta Wakhanin käytävään koilliseen Afganistaniin.

Hiljattain Washington Post kertoi kiinalaisjoukkojen läsnäolosta itäisessä Tadzhikistanissa.