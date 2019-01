Pehmeä brexit uhkaa Britannian konservatiivipuolueen yhtenäisyyttä

Pääministeri Theresa May esittelee tänään parlamentissa vaihtoehtoisen suunnitelman Britannian EU-erosta.

Yksi Britannian EU-eron uhri voi olla vallassa oleva konservatiivipuolue.

Konservatiivit – samoin kuin britit ylipäänsä – ovat jakautuneet siinä, miten brexitin pitäisi suhtautua.

Osa konservatiivipoliitikoista, tuleva pääministeri Theresa May mukaan lukien, äänesti EU:ssa pysymisen puolesta kansanäänestyksessä kesäkuussa 2016.

Enemmistö puolueen jäsenistä ja kannattajista äänesti kuitenkin lähtemisen puolesta.

Silloinen konservatiivinen pääministeri David Cameron pani poliittisen uransa pantiksi lupaamalla kansanäänestyksen brexitistä. Yksi päämääristä oli myös puolueen euroskeptisen siiven miellyttäminen ja siten puolueen eheyttäminen.

Sen sijaan kansanäänestyksen tulos on hajauttanut puoluetta yhä pahemmin.

Hajaannus näkyi ehkä eniten viime viikolla parlamentin alahuoneen äänestyksessä, jossa Mayn neuvottelema erosopimus EU:sta kärsi historiallisen tappion.

Yli sata – 118 – konservatiiviedustajaa äänesti puoluejohtajansa esitystä vastaan.

Normaalioloissa hallitus olisi jopa joutunut jättämään irtisanomisilmoituksen, jos näin merkittävä lainsäädäntöehdotus ei kelpaisi niin isolle enemmistölle parlamentille.

Pehmeä brexit uhka puolueelle

Kova vai pehmeä brexit. Lähtö EU:sta ilman sopimusta. Vai ei brexitiä ollenkaan? Vai sittenkin vielä uusi kansanäänestys?

Britannialla vaikuttaa olevan vielä useita vaihtoehtoja edessään, ja Mayn täytyy saada parlamentin enemmistö taakseen, mielellään jo ennen kuin Britannian on määrä lähteä EU:sta 29. maaliskuuta.

Brittilehti The Financial Times kirjoittaa, että May ei saa tarpeeksi ääniä parlamentissa, jos hän yrittää saada aikaan neuvottelemaansa erosopimusta tiukemman sopimuksen EU:n kanssa.

Vaikuttaa siis siltä, että Mayn täytyy edetä kohti pehmeämpää brexitiä, joka tarkoittaisi pysyvää tulliliittoa EU:n kanssa.

Se puolestaan olisi houkutteleva suurelle osalle oppositiossa olevan työväenpuolueen edustajista, jotka eivät halua brexitiä ilman sopimusta tai edes toista kansanäänestystä.

Aiempaa pehmeämpi brexit olisi kuitenkin se uhka, joka repisi konservatiivipuolueen hajalle.

Monelle brexitiä kannattavalle konservatiiviedustajalle koko EU:sta lähdön idea on ollut vapaakauppasopimusten tekeminen. Jos Britannia jää tulliliittoon, se ei onnistu.

May jo haastettu

Joulukuussa Theresa May selvisi konservatiivipuolueen johtajan luottamusäänestyksestä. Tämän jälkeen hänen asemaansa johtajana ei voi haastaa vuoteen.

Hän voi toki irtisanoutua itse.

Yhdet ennenaikaiset vaalit May on jo järjestyttänyt: vuoden 2017 parlamenttivaalit. Konservatiivit onnistuivat yhä saamaan aikaan vähemmistöhallituksen Pohjois-Irlannin tukipuolueensa DUP:n kanssa.

Nuoria suhteelllisen vähän

Konservatiivien tulevaisuus ylipäänsä riippuu siitä, millaista äänestäjäkuntaa se onnistuu houkuttelemaan.

Vuoden 2017 vaaleissa konservatiiveja äänesti vain 27 prosenttia 18–34-vuotiaista ja 33 prosenttia 35–44-vuotiaista.

Nuorille konservatiivit ovat yhä enemmän brexit-puolue. Enemmistö nuorista olisi halunnut jäädä EU:hun.

Nuoria on suhteellisen vähän myös puolueen jäsenistössä. Konservatiivien keski-ikä on hilautunut korkealle: 44 prosenttia puolueen jäsenistä on yli 65-vuotiaita, kun muissa puolueissa osuus on noin 30 prosenttia. Puolueeseen kuuluu enää 124 000 jäsentä.

Vielä 1950-luvulla konservatiiveilla oli kolme miljoonaa jäsentä, ja sen nuorisojärjestö oli suurin Euroopassa, kirjoittaa brittilehti The Economist.