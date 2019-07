Parlamentti äänestää illalla komission puheenjohtajasta – von der Leyen hakee tukea vihervasemmistosta, mikä ärsyttää omia

Uutinen oli asiaa. On todella jännittävää nähdä myöhemmin illalla, miten äänestyksessä käy. Ehdokas on Saksan liittokanslerin oma ehdokas. Voi olla, että, Ranskan kanssa on tehty etukäteen jotain sopimuksia. Se ei riitä ratkaisun saamiseksi. Ehdokkaan on saatava aidosti kannatusta äänestyksessä, joka tietääkseni on salainen. (Onko näin?)

Minua rohkaisi Eero Heinäluoman antama kannatus, koska minulla ei ole mitään ehdokasta vastaan. Hän on ollut Saksan puolustusministeri. Uusi tehtävä on niin erilainen, että vanhoja ei pitäisi muistella ts. hänen mahdollisti tekmiään virheitä aikaisemmin elämässään.