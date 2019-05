Parlamentin varapuhemies hinattiin autossaan vankilaan – Venezuelan oppositiojohtaja syyttää hallintoa kidnappauksesta

Venezuelassa tiedustelupalvelun agentit ovat ottaneet kiinni parlamentin varapuhemiehen Edgar Zambranon.

Kyseessä on ensimmäinen kansanedustajan pidätys sen jälkeen, kun presidentiksi julistautunut Juan Guaidó yritti saada maan armeijaa puolelleen ja kaataa presidentti Nicolás Maduron viime viikolla. Guaidó on parlamentin puhemies.

Asiasta kertovat muun muassa BBC, CNN ja uutistoimisto Reuters.

Zambrano kieltäytyi lähtemästä autostaan, kun häntä oltiin ottamassa kiinni. Sen vuoksi sekä hän että auto hinattiin vankilaan, jonka uskotaan olevan pahamaineinen El Helicoide Caracasin keskustassa.

– Emme tiedä, missä kunnossa hän on, emmekä tiedä, mitä El Helicoidessa tapahtuu, sanoi BBC:n mukaan Carlos Prosperi, Democratic Action -puolueen johtaja.

Venezuelan perustuslakikokous, joka on Maduron puolella, päätti riisua parlamentaarisen koskemattomuuden Zambranon lisäksi kuudelta muulta kansanedustajalta.

Oppositio ei tunnusta perustuslakikokouksen päätöksiä.

Oppositiojohtaja julistautui presidentiksi

– Hallinto on kidnapannut varapresidentin, Juan Guaidó kommentoi tuoreeltaan Twitterissä.

Myöhemmin Guaidó kertoi olevansa yhä vapaana, koska Venezuelan hallitus pelkää seurauksia, jos hänet pidätetään.

– Koska he ovat peloissaan, Guaido sanoi CNN:n haastattelussa.

Guaidó julistautui presidentiksi tammikuussa. Häntä tukee Yhdysvallat sekä yli 50 muuta maata, mukaan lukien suurin osa Latinalaisen Amerikan maista.

Nicolás Maduro puolestaan nauttii yhä muun muassa Venäjän, Kiinan, Iranin ja Kuuban tukea. Hän sai uuden kauden presidenttinä viime vuoden vaaleissa, joita pidettiin laajasti vilpillisinä.

Maduron on ollut vallassa, kun viimeisen viiden aikana Venezuelan talous on romahtanut puoleen entisestä ja maa on ajautunut humanitaariseen kriisiin.

Yli kolme miljoonaa venezuelalaista on lähtenyt siirtolaisiksi.