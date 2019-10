Parlamentin alahuone hyväksyi Johnsonin ehdottaman brexit-lain, mutta kumosi esityksen lain tiukasta aikataulusta

Kansa äänesti neuvoa antavassa (huom!) kansanäänestyksessä suunnilleen tasapelin...

Et taida ymmärtää demokratiasta paljoakaan, sillä Britanniassa pidettiin vuonna 2017 - siis kansanäänestyksen jälkeen - edelliset parlamenttivaalit. Silloinen pääministeri Theresa May ennenaikaisti vaalit saadakseen vahvemman mandaatin Brexit-neuvotteluihin. Parlamenttiedustajien valinnassa Brexit-kanta oli siis ratkaisevana. Eli jos vastusti Brexitiä ja tuli valituksi, niin on vain oikein säilyttää tämä vastustava mielipide myöhemminkin parlamentissa. Omien äänestäjien tahtoa PITÄÄ kunnioittaa.