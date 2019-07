Pandapariskunta viettää yhdessä vain kolme päivää vuodessa – Pandat saapuivat Berliiniin puoli vuotta ennen Ähtäriä ja nyt Saksassa jännitetään jo pandavauvaa

Jos kaikki menee hyvin, Berliinin eläintarhan pandat voivat saada perheenlisäystä loppukesästä. Eläintarha maksaa pandoista vuosittain liki miljoona euroa vuokraa Kiinaan. Myös mahdollinen pandavauva olisi Kiinan omaisuutta. Kaksi vuotta sitten eläintarhaan tulleet pandat viettivät yhteistä aikaa ensimmäistä kertaa vasta tänä keväänä.

Kun toinen Berliinin eläintarhan pandoista, Jiao Qing tulee näkyviin, kirpoavat monen suusta ensimmäisenä sanat: Voi kuinka söpö!

Lapsiryhmät tungeksivat pandojen aitauksen läheisyydessä. Jiao Qing ja naaraspanda Meng Meng asuvat aitauksessa, joka niille rakennettiin kymmenellä miljoonalla eurolla. Aitausta, tai oikeastaan panda-aluetta, koristaa kiinalainen paviljonki kaarevine kattoineen.

Pandat, Meng Meng ja Jiao Qing ovat asuneet Berliinissä nyt kaksi vuotta. Ähtärin Lumi ja Pyry saapuivat Eurooppaan noin puolta vuotta myöhemmin, alkuvuodesta 2018.

Kevään ykkösuutinen Berliinissä oli, että Meng Meng ja Jiao Qing saattavat saada loppukesästä perheenlisäystä.

Jos kaikki menee suunnitellusti, pandavauva tai -vauvat voivat syntyä vielä loppukesästä. Raskaus todetaan aikaisintaan neljä viikkoa ennen syntymää ultraäänitutkimuksella.

Koska pandojen tiineyden kesto vaihtelee, tarkkaa aikaa on vaikea määritellä. Heinäkuun alkuun mennessä eläintarha ei ollut vielä tiedottanut, kuinka perheenlisäyksen kanssa tänä vuonna käy.

Pandat ovat vannoutuneita yksineläjiä

Erikoista tilanteessa on myös se, että Berliinin pandat tapasivat ensimmäistä kertaa kuonotusten vasta tänä keväänä.

Yleensä pandat eivät välitä toisistaan tuon taivaallista. Nytkin Jiao Qing pistelee poskeensa bambua omassa aitauksessaan, samalla kun Meng Meng vaeltelee omalla puolellaan aitaa.

– Pari tapasi ensimmäistä kertaa 5. huhtikuuta, vahvistaa pandojenhoitaja Nico Heydemann.

Meng Meng myös keinosiemennettiin nukutuksessa.

Viime vuonna naaraspanda Meng Meng oli vielä liian nuori pariutumaan. Sama tilanne oli tänä keväänä Ähtärin pandoilla: Pyryn päätettiin antaa vielä hieman aikuistua.

Pandat ovat vannoutuneita yksineläjiä. Ne hakeutuvat lajitoverin seuraan vain pariutuakseen. Silloin yhtä pidetään kokonaista kolme päivää.

Pariutumisajan lyhyys vaikutti osaltaan siihen, että pandojen määrä väheni uhkaavasti. Pandat eivät välttämättä löytäneet toisiaan oikealla hetkellä, varsinkin kun niiden elinalueet ovat Kiinassa pirstaloituneet puunhakkuun, liikenteen ja maanviljelyksen vuoksi.

Söpö ulkonäkö johtaa harhaan

Pandat ovat ennen kaikkea söpöjä, toteaa viidesluokkalainen Mara Müller, joka oli berliiniläisen koululuokkansa kanssa käymässä eläintarhassa.

Müller oli nähnyt pandat jo kerran aiemminkin.

Karvapalleroiden ulkonäkö johtaa silti harhaan. Panda on peto, jolla on erittäin vahvat takahampaat.

– Ne kyllä tuntevat minut, toteaa Heydemann, joka hoitaa pandojen lisäksi hylkeitä ja pingviinejä.

Heydemannin aamu alkaa siitä, kun hän ruokkii pandat. Niille annetaan noin 40 kiloa bambua, eikä mitä tahansa bambua: niille kelpaa vain tietty laji, jota säilytetään tarkoitukseen varatussa kylmiössä.

Lisäksi pandoille annetaan omenoita ja bataattia. Koulutuksen yhteydessä pandoja palkitaan erityisillä pandakekseillä, joita leivotaan muun muassa maissijauhoista ja kaurahiutaleista.

– Kun ne eivät syö, ne nukkuvat, Heydemann luonnehtii suojattiensa käytöstä.

Heydemannin mukaan pandat eivät juuri häiriinny mistään, mitä ympärillä tapahtuu.

Kiinalaiset asiantuntijat apuna

Eläintarhassa toivotaan, että Meng Meng alkaisi itsenäisesti huolehtia jälkikasvustaan, jos sellaista vielä syntyy. Pandanpoikanen ei kuitenkaan olisi syntyessään eläintarhan omaisuutta, vaan Kiinan.

Myös täysikasvuiset Meng Meng ja Jiao Qing ovat Berliinissä vain vuokralla. Vuokra-aika on viisitoista vuotta. Berliinin eläintarha maksaa pandoista 920 000 euron vuosivuokraa Kiinaan. Summa menee pandojen suojelutyöhön. Käytäntö on yleensä samankaltainen myös muissa maailman eläintarhoissa, joille Kiina on luovuttanut pandojaan.

Kiinalaiset asiantuntijat osallistuvat edelleen pandojen hoitoon Berliinissä. Esimerkiksi silloin, kun oli pandojen pariutumisen aika, Berliinissä oli kaksi panda-asiantuntijaa seuraamassa tilannetta.

Kävijämäärät ovat kasvaneet

Katharina Sperling Berliinin eläintarhan viestinnästä kertoo, että pandat ovat valloittaneet kävijöiden sydämet. Kävijämäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta.

– Myös "pandavuonna 2017" kävijämäärä kasvoi edellisvuodesta, vaikka kesäsää ei ollut paras mahdollinen, Sperling kertoo.

Berliinin eläintarhassa kävi vuonna 2017 liki 3,5 miljoonaa ihmistä.

Sperlingin mukaan on kuitenkin vaikea sanoa, johtuuko kävijäpiikki yksin pandoista.

Berliinin eläintarhan, akvaarion ja kaupungin itäosissa sijaitseva eläinpuiston yhteenlaskettu vuosittainen kävijämäärä nousee viiteen miljoonaan.