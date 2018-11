Palmen murhatutkijat etsivät nyt asetta pankkien tallelokeroista

Ruotsin pääministerin Olof Palmen murha 32 vuotta on yhä selvittämättä, mutta murhatutkimukset jatkuvat yhä täydellä höyryllä.

Aftonbladet-lehden maanantaiaamun laajan reportaasin mukaan tutkimukset keskittyvät nyt ruotsalaiseen mieheen, joka vihasi Palmea ja jolta puuttui alibi murhailtana. Hänen sanotaan tunnustaneen olleensa liikkeellä murhan aikoihin Tukholman keskustassa Sveavägenillä, missä Olof Palme ammuttiin 28. helmikuuta 1986.

Aftonbladetin mukaan poliisi etsii nyt murha-asetta pankkien tallelokeroista, jonne murhaaja olisi sen piilottanut murhan jälkeen.

Menestyskirjailija keräsi tietoja

Aftonbladetin juttukokonaisuus pohjautuu pian julkaistavaan kirjaan, jonka tekijä on toimittaja Jan Stocklassa. Kirjan pohjatiedot ovat menestyskirjailija Stieg Larssonilta, joka oli kerännyt valtavan kasan materiaalia Palmen murhasta.

Stieg Larsson kuoli vuonna 2004. Jan Stocklassa sai vuonna 2013 Larssonin Palme-materiaalin käsiinsä ja jatkoi niiden pohjalta tutkimuksia.

Stocklassa kertoo kirjassaan uuden teorian siitä, miten Palmen murha toteutettiin ja ketkä kaikki siihen olivat sekaantuneet. Teoria sitoo yhteen Ruotsin äärioikeistolaiset piirit, niin sanotun Etelä-Afrikka-jäljen ja murhan toteuttajan.

Kirjassa kerrotaan myös ampujan nimi, joka Aftonbladetin jutussa on Jakob Thedelin. Lehti huomauttaa kuitenkin juttupaketin alaviitteessä, että nimi on muutettu.

Luuli keskustelleensa CIA:n kanssa

Murhaajaksi nimetty henkilö on ollut kaiken aikaa murhatutkimusten keskiössä. Hänen kerrotaan ottaneen yhteyttä vuoden 1986 lopussa yhteyttä mieheen, jota hän luuli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n työntekijäksi. Agentti olikin todellisuudessa Ruotsin turvallisuuspoliisin Säpon palkkalistoilla.

Palme-ryhmä kuulusteli tämän jälkeen miestä pariin otteeseen ja asetti tämän tarkkailuun

Stocklassa otti yhteyttä naiseen, joka tunsi murhaajaksi epäillyn miehen. Nainen tapasi miehen piilotetun kameran kanssa. Nauhalla mies leimaa Palmen Neuvostoliiton agentiksi. Mies tunnustaa, että hän oli Sveavägenillä murhailtana.

Nauhoituksen jälkeen mies painui maan alle. Hänen sanotaan muuttaneen ulkomaille. Käytännön asiat Ruotsissa – eritoten pankkilokeron 1 500 kruunun vuosimaksun – hoitaisi tuttu henkilö kotimaassa.

Muistuttaa silminnäkijän piirrosta

Mies muistuttaa ulkonäöltään hämmästyttävän paljon piirrosta, jonka Palme-tutkijat julkaisivat 6. maalikuuta 1986. Piirros perustui silminnäkijäkuvaukseen.

– On selvää, että poliisi on asettanut tämän teorian tutkimustensa keskiöön. Tiedän, että he toimivat keräämäni informaation pohjalta, mutta en sitä, mitä he tekevät, Stocklassa sanoo Aftonbladetille.

Poliisi ei vahvista Stocklassan väitteitä.

– Jos me avaamme jonkun pankkilokeron, on se jotain, mistä en järjestä lehdistötilaisuutta, Palme-murhan tutkimusjohtaja Krister Petersson sanoo Aftonbladetille.