Paikallinen tv-kokki, intialaisia poliitikkoja ja tanskalaismiljardöörin kolme lasta – Sri Lankan terroriuhreja muistetaan kautta maailman

Kansainvälinen media kertoo sydäntä raastavia tarinoita ihmisistä, jotka joutuivat käsittämättömän pommi-iskujen sarjan uhriksi suositulla lomasaarella.

Sri Lankan sunnuntaisen pommi-iskujen sarjan uhreista on saatu paljon lisätietoa. Kuolleiden joukossa on niin varakkaita ja kuuluisia henkilöitä eri maista kuin paikallisia srilankalaisia. Terroriteot vaativat yli 300 kuolonuhria, ja ainakin 500 muun ihmisen kerrotaan loukkaantuneen. Monien sairaalahoidossa olevien tila on vakava, joten uhrien määrä saattaa yhä kasvaa.

Suurin osa uhreista on paikallisia. Kuolonuhreista lähes 40 on ollut ulkomaalaisia. Eri medioiden tietojen mukaan menehtyneiden joukossa on ainakin Hollannin, Britannian, Turkin, Japanin, Australian, Yhdysvaltojen ja Tanskan kansalaisia.

Tanskan rikkaimman miehen, vaateketju Bestsellerin toimitusjohtajan Anders Holch Povlsenin lapsista kolme menehtyi iskussa. Povlsenilla on neljä lasta. Yksi lapsista oli ennen räjähdystä lisännyt sisaruksista yhteiskuvan sosiaalisessa mediassa. Tämänhetkisten tietojen mukaan kaikki tanskalaisista menehtyneistä olivat Povlsenin lapsia. Bestsellerin tunnetuimpia vaateketjuja ovat Only, Jack & Jones ja Vero Moda.

Tanskan lippu on puolitangossa Povlsenien kodin edustalla Aarhusissa.

Yksi menehtyneistä oli tunnettu paikallinen tv-kokki Shantha Mayadunne. Britannian BBC:n mukaan Mayadunne ja hänen tyttärensä menehtyivät iskussa. Mayadunnen tytär oli hänkin päivittänyt perheestä yhteiskuvan sosiaaliseen mediaan Shangri-La -hotellin aamiaiselta.

Menehtyneistä yksi oli yhdysvaltalainen Dieter Kowalski, joka on toiminut brittiläisen kustannus- ja koulutusyhtiö Pearson PLC:n palveluksessa. Kowalski oli tapahtuma-aikaan Sri Lankassa työmatkalla. Hän majoittui pääkaupunki Colombon Cinnamon Grand -hotellissa, joka oli yksi kolmesta kohteeksi joutuneesta hotellista.

Muut räjähdykset tapahtuivat Kingsburyn ja Tropical Inn -hotelleissa sekä pyhän Sebastianin kirkossa, pyhän Antonioksen kirkossa ja Zion-kirkossa. Kaikki kohteina olleet kirkot ovat katolilaisia kirkkoja. Räjähdykset oli ajoitettu pääsisäismessun aikaan.

Kymmenen kuolleista on tunnistettu Intian kansalaisiksi. Heistä seitsemän kerrotaan olleen intialaisen Janata Dal -puolueen jäseniä.

Menehtyneiden joukossa oli myös bangladeshilaisen poliitikon Sheikh Fazlul Karim Selimin lapsenlapsi.

Tanskalaismiljardööri Anders Holch Povlsenin omistaman Bestseller-muotiyhtiön edustalle tuotiin kukkia Povlsenin kolmen surmansa saaneen lapsen muistoksi. KUVA: John Randeris

"Onneksi he eivät joutuneet kärsimään"

Iskuissa menetti henkensä kolme paikallista poliisia. Poliisit olivat iskujen jälkeen tekemässä kotietsintää pääkaupunki Colombossa. Uutistoimisto AFP:n mukaan poliisien tavoittelema henkilö oli räjäyttänyt itsensä rakennuksen sisällä, ja poliisit kuolivat räjähdyksessä.

Uhreista ainakin kaksi oli turkkilaisia. Menehtyneiden Serhan Selcuk Naricin ja Yigit Ali Cavusin on kerrottu olevan insinöörejä. Naricin isä on kertonut poikansa työskennelleen Yhdysvaltain Sri Lankan suurlähetystön tiloissa.

Australialainen Sudesh Kolonne menetti vaimonsa Manik Suriaaratchin ja heidän 10-vuotiaan tyttärensä kirkkoon kohdistuneessa räjähdyksessä. Perhe oli asunut Sri Lankassa vuodesta 2014.

Brittiläisen asianajajan Ben Nicholsonin vaimo Anita Nicholson ja heidän 11- ja 14-vuotiaat lapsensa menehtyivät pommin räjähdettyä.

Nicholson toimitti julkisuuteen lausunnon, jossa hän ylisti perhettään. Hän kuvasi vaimoaan täydelliseksi puolisoksi ja rakastavaksi äidiksi, joka nautti matkustamisesta etenkin lasten kanssa. "Armollista on, että kaikki kolme kuolivat välittömästi ilman kipua tai kärsimystä", Nicholson sanoi.

Portugalilaisuhri Rui Lucasin kerrotaan olleen Sri Lankassa häämatkalla tuoreen vaimonsa kanssa. Tuore aviopari majoittui Kingsbury Hotellissa, jossa yksi pommeista räjähti.

Kuolleiden joukossa oli hollantilainen Monique Allen, joka oli lomailemassa perheensä kanssa. Allen, hänen aviomiehensä Lewis ja heidän kolme poikaansa majoittuivat Cinnamon Grand -hotellissa. Aviomies ja lapset selvisivät hengissä.

– Poikani ja vaimoni istuivat vieretysten, kun räjähdys tapahtui. Poika menetti tajuntansa joksikin aikaa ja herätessään hän näki paljon verta ja suuren haavan äitinsä päässä", Lewis Allen kertoi BBC:lle.

Amerikkalaisuhrien joukossa oli myös koulupoika, joka opiskeli Sri Lankassa mutta oli aikeissa palata myöhemmin kouluunsa Washington DC:ssä.