Paavi vetoaa Amazonin puolesta: Metsäkeuhkot ovat elintärkeät planeetallemme

Paavikin voisi hiukan selvittää itselleen asioita niin tietäisi mitä puhuu.

Todellisuudessa Brasilia on vähentänyt metsien hävittämistä rajusti. Vuosien 1996-2005 keskiarvoon verrattuna on metsien hävittäminen vähentynyt jopa 70%, verrattaessa vuoteen 2013. Tätä dramaattista sademetsien hävittämisen vähentämistä pidetäänkin kaikkein merkittävimpänä tekona, minkä yksikään maa on ikinä tehnyt maapallon ilmaston hyväksi.

Vuoden 2000 jälkeen Amazonin sademetsän hävittämisen väheneminen on vähentänyt Amazonin maankäytöstä johtuvia hiilidioksidipäästöjä noin 2 miljardia tonnia. Eniten sademetsien hävittämistä on vähentänyt yksi maa, Brasilia.

Brasilian sademetsien hävittämisen dramaattinen vähentyminen on nähtävissä myös tilastoista. Vuonna 2004 sademetsiä hävitettiin jopa 28 000 neliökilometriä vuodessa. Vuoteen 2013 mennessä vuodessä hävitettiin sademetsää enää reilut 5 000 neliökilometriä.

Ylen Ykkösaamussa vieraili torstaina 22.8 Suomen Brasilian suurlähettiläs, Jouko Leinonen, joka kertoi Ylen toimittajalle, että Brasilia on tehnyt valtavan työn Amazonin sademetsän suojelemiseksi ja vielä 15 vuotta sitten tuhottiin vuodessa Belgian kokoinen (noin 30 000 neliökilometriä) alue sademetsää, kun pari vuotta sitten Amazonia hävitettiin enää noin 6 000 neliökilometriä, joka on pinta-alana samaa kokoluokkaa kuin Luxemburgin valtio.

On myös hyvä muistaa, että Amazonin sademetsä on kooltaan noin 5 400 000 neliökilometriä ja sitä siis hävitetään vuodessa Brasiliassa vain tuo noin 6 000 neliökilometriä. Tällä hetkellä Amazonin sademetsästä on jäljellä noin 87%.

Todellisuudessa Brasiliassa ei ole meneillään mitään maailmaa tuhoavaa sademetsien tuhoamista, vaan niiden hävittäminen on vähentynyt voimakkaasti. Tällä hetkellä metsäpaloja on hieman enemmän kuin vuonna 2018 ja metsäpalot ovat aivan normaali asia kuivan kauden aikana.