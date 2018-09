Paavi otti hyväksikäyttöskandaalin esiin nuoria tavatessaan: "Haluamme vastata kritiikkiin" – suomalaiset vaikuttuivat paavin puheesta

Paavin Viron-vierailua on ollut seuraamassa useat suomalaiset, ja osa heistä pääsi Kaarlen kirkkoon pidettyyn tapaamiseen mukaan. Paavi Franciscuksen iltapäivällä pitämään messuun odotetaan tuhansia ihmisiä.

Tallinna

Paavi Franciscus otti kantaa roomalais-katolista kirkkoa ravistelleeseen lasten hyväksikäyttöskandaaliin Tallinnassa. Hän puhui asiasta nuorille pitämässään ekumeenisessa tapaamisessa tiistaina päivällä.

Viime aikoina roomalais-katolinen kirkko on ollut varsinkin Yhdysvalloissa myrskyn silmässä, kun on käynyt ilmi, että katolinen kirkko on peitellyt pappiensa hyväksikäyttötapauksia.

Luterilaisessa Kaarlen kirkossa pidetyssä tapaamisessa paavi nosti aiheen esiin puhuessaan siitä, miten nuoret eivät koe kirkkoa ja järjestäytyneitä uskontoja omikseen. Se oli yksi paavin käsittelemistä teemoista.

– Heitä [nuoria] ärsyttävät seksuaaliset ja taloudelliset skandaalit, joita ei selkeäsanaisesti tuomita, paavi mainitsi.

– Haluamme vastata kritiikkiin. Teidän sanojanne lainatakseni, haluamme olla läpinäkyvä, tervetuloa toivottava, rehellinen, keskusteleva, helposti lähestyttävä, iloinen ja vuorovaikuttava yhteisö, Franciscus jatkoi.

Useita suomalaisia kirkossa

Kaarlen kirkossa oli tiistaina paikalla satoja nuoria, ja kirkossa oli myös useita suomalaisia.

Vantaalla asuva Francesco Ricci on nähnyt paavin useita kertoja aiemmin vastaavankaltaisissa tapaamisissa. Tiistain tilaisuus oli hänelle neljäs, jossa paavi on ollut paikalla.

Vantaalla asuva Francesco Ricci piti Kaarlen kirkossa pidettyä tilaisuutta paavin kanssa koskettavana.

– Tilaisuus oli hieno, ehkä vähän rauhallisempi kuin aiemmat, joissa olen ollut, Ricci sanoi Kaarlen kirkon ulkopuolella.

Suomesta paikalle oli saapunut myös Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa opiskelevia. Helsinkiläiset opiskelijat Olli Saukko, Riikka Tuomi ja Tuuli Helminen tulivat paikalle osin ammatillisen uteliaisuuden saattelemana.

– Se oli yllättävän koskettava. Paavi nosti esiin kirkon ykseyttä nuorille, mikä tuntui tosi merkittävältä, Tuomi sanoi.

– Hän puhui myös arkisesti, puhe kosketti myös omaa elämää eikä se ollut vain sellaista teologista puhetta, johon on enemmän tottunut, jatkoi Helminen.

Teologian opiskelijat Olli Saukko, Riikka Tuomi ja Tuuli Helminen pääsivät mukaan paavin ekumeeniseen tapaamiseen, joka pidettiin Kaarlen kirkossa Tallinnassa tiistaina.

Moni suomalainen aikoo osallistua myös iltapäivällä pidettävään messuun, joka pidetään Tallinnan Vapaudenaukiolla. Maanantaina järjestäjien mukaan paikalle oli ilmoittautunut yli 12 000 ihmistä.

Ihmiset pakkautuivat myös Tallinnan kaduille seuraamaan paavin autosaattuetta. Paavi itse kulki kaupungin halki tiistaina italialaisen Fiat Tipo -henkilöauton takapenkillä, ja osassa matkaa hän heilutteli ihmisille avoimesta ikkunasta.

Aamupäivällä presidentin palatsin edustalla oli myös ihmisiä banderollein ottamassa paavia vastaan.

Paavin on määrä palata illan suussa takaisin Vatikaaniin lentämällä.