Paavi julisti kuolemantuomion vääräksi kaikissa olosuhteissa

Paavi Franciscus on julistanut kuolemantuomion vääräksi kaikissa tilanteissa.

Kyseessä on päivitys katolisen kirkon oppeihin. Paavin mukaan kuolemantuomio on väärin, sillä se on hyökkäys ihmisen koskemattomuutta ja ihmisarvoa kohtaan.

Uuden julistuksen mukaan katolisen kirkon tulee myös työskennellä ympäri maailmaa kuolemantuomiosta eroon pääsemiseksi.