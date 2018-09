Paavi Franciscus suojeli hyväksikäyttäjää, väittää katolisen kirkon arkkipiispa avoimessa kirjeessä

Katolisen kirkon arkkipiispa Carlo Maria Viganò väittää, että paavi Franciscus suojeli hyväksikäyttäjää. Paavi ei ole kieltänyt väitettä.

Hyväksikäyttöskandaalit ovat ravistelleet katolista kirkkoa useissa maissa. Nyt kirkon sisällä kuohuu, koska italialainen arkkipiispa Carlo Maria Viganò, 77, väittää kirkon ylimmän johtajan paavi Franciscuksen, 81, peitelleen tietoisesti hyväksikäyttöä.

Viganò julkaisi syytöksensä ensimmäisen kerran kesäkuussa. Torstaina hän julkaisi internetissä toisen avoimen kirjeen, jossa toistaa väitteensä ja huomauttaa, että paavi Franciscus ei ole kieltänyt niitä. Asiasta kertoivat The Washington Post ja kirkon oma uutistoimisto CNA.

Kirjeen otsikko Scio Cui redidi on viittaus Raamatun toiseen kirjeeseen Timoteukselle, ja kääntyy suomeksi "tiedän, keneen uskon".

Paavi Franciscus päätti tiistaina Baltian-kiertueensa Tallinnaan. Hän kommentoi pedofiliaskandaaleita yleisesti sanomalla, että kirkko haluaa olla rehellinen.

McCarrickin tapaus

Viganòn esiin nostama tapaus koskee kirkon entistä kardinaalia, yhdysvaltalaista Theodore McCarrickia, 88. Paavi Franciscus myönsi hänelle eron kardinaalin virasta, joka on kirkon arvojärjestyksessä paavin jälkeen heti toisena, viime heinäkuussa.

Eron syy oli paljastunut hyväksikäyttö. The New York Timesin mukaan McCarrick on katolisen kirkon ensimmäinen kardinaali, joka on joutunut luopumaan tehtävästään seksuaalisten hyväksikäyttösyytösten takia.

Italialainen arkkipiispa Carlo Maria Viganò toimi Vatikaanin suurlähettiläänä Yhdysvalloissa vuosina 2011¿–¿2016.

Syytösten mukaan McCarrick oli vuosikymmenten kuluessa sekä hyväksikäyttänyt alaikäisiä poikia että ahdistellut aikuisia pappiskokelaita. McCarrick toimi Washingtonin arkkipiispana 2000 – 2006, ja hän sai kardinaalin arvonimen vuonna 2001.

Paavi kommentoi muttei kieltänyt

McCarrickin käytös sai jatkua niin kauan, koska useat kirkon johtohahmot katsoivat sitä läpi sormien. Viganòn mukaan paavi Franciscus tiesi hyväksikäyttösyytöksistä ainakin vuodesta 2013 asti, jolloin hänet nimitettiin paaviksi.

Tästä huolimatta McCarrick sai jatkaa vaikutusvaltaisessa tehtävässään.

Paavi Franciscus kommentoi Viganòn väitteitä ensimmäisen kirjeen ilmestyttyä. Hän kehotti toimittajia paneutumaan tapauksen faktoihin, muttei koskaan suoraan kieltänyt Viganòn väitettä, jonka mukaan oli tietoinen McCarrickin käytöksestä, kirjoittaa The Washington Post.

Viganò: vaikea päätös

Viganòsta vaikeneminen todiste syyllisyydestä.

– Ei paavi eikä yksikään Rooman kardinaaleista ole kieltänyt kertomiani faktoja. Jos he ovat niistä eri mieltä, heidän tarvitsisi vain sanoa se ja todistaa väitteensä, Viganò kirjoittaa.

Viganò perusteli kirjeessään myös, miksi esittää vakavia syytöksiä paavia kohtaan.

– Päätös paljastaa nämä vakavat syytökset oli kivulias ja vaikein, jonka olen koskaan tehnyt. Harkitsin sitä pitkään ja rukoilin kuukausia kärsien syvästi, hän kirjoittaa.

Hän myös kehotti kardinaaleja paljastamaan, mitä tietävät paavi Franciscuksen tietäneen McCarrickista. Viganò nimesi erityisesti kanadalaisen kardinaali Marc Ouelletin, jolla on hänen mukaansa dokumentteja, jotka paljastavat, mitä paavi Franciscus tiesi.

Suurin osa kirkon johtajistosta on kieltäytynyt.