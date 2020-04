Paavi Franciscus kehotti luopumaan itsekeskeisyydestä maailmalla raivoavan koronaviruspandemian edessä

Ennen koronavirus pandemiaa politiikan itsekeskeisyys ei ollut liian suuri ongelma mutta nyt siitä on tulossa niin merkittävä ongelma että se haittaa kaikkea päätöksentekoa. Itsekeskeisyydestä luopuminen on tärkeä viesti poliitikoille joiden ei tulisi pönkittää omaa egoa ja suosiota itsekeskeisillä poliittisilla päätöksillä ja lausunnoilla.

Perustuslaillisista oikeuksista on tullut itsekeskeinen ongelma jossa lainvaalijat puolustavat lakia vaikka laki haittaa tehokkaiden toimenpiteiden totuttamisen jolla estettäisiin koronaviruksen leviämistä. Motiivia lainvaalimiseen on vaikea käsittää kun kyse on ihmisten suojelemisesta. Uudenmaan eristyksen lopettamisessa on nähtävissä varsin itsekeskeinen päätös jossa halutaan uudenmaan äänestäjien suosiota.