Pääministeri: Uusi-Seelanti kieltää puoliautomaattiaseet, kielletyille aseille järjestetään palautusohjelma

Uusi aselaki astuu voimaan 11. huhtikuuta. Kiellettyjen aseiden omistajat saavat palautuksesta korvauksen.

– Kaikki puoliautomaattiaseet, joita käytettiin maaliskuun 15. päivän terrori-iskussa kielletään, sanoi Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern torstaina Reutersin mukaan.

Uusi-Seelanti kieltää rynnäkkökiväärit ja sotilastyyppiset puoliautomaattiaseet.

Ardern kutsui moskeija-ampumisia nopeasti terroriteoksi ja sanoi, että maan aselakeihin tulee muutos.

50 ihmistä kuoli ja useita kymmeniä loukkaantui viime viikon perjantaina Christchurchissa tapahtuneissa kahdessa moskeija-ampumisessa. Torstaina vietettiin toista päivää uhrien hautajaisia.

Murhista syytetään 28-vuotiasta australialaismiestä.

Australia kielsi jo

Ardernin mukaan lakiuudistus astuu voimaan 11. huhtikuuta.

Kielletyille aseille kehitetään palautusohjelma, jossa aseen omistaja saa korvauksen. Se maksaa noin 120 miljoonaa euroa.

– Historiamme muuttui 15. maaliskuuta lopullisesti. Nyt muuttuvat myös lakimme. Ilmoitamme aselakien kiristämisestä, joka tehdään kaikkien uusiseelantilaisten puolesta ja joka tekee maastamme turvallisemman paikan, Ardern sanoi lehdistötilaisuudessa.

Australia kielsi puoliautomaattiaseet ja lanseerasi aseiden takaisin ostoohjelman sen jälkeen, kun 35 kuoli vuonna 1996 Port Arthurin joukkoampumisessa.

Maanviljelijöillä paljon aseita

Ardern huomautti, että Australian tapaan lakiuudistuksessa on maanviljelijöitä koskevia poikkeuksia.

Uudessa-Seelannissa asuu alle viisi miljoonaa ihmistä, joilla on noin 1,2–1,5 asetta. Erityisesti maanviljelijöillä on aseita, ja he ampuvat tuholaiseläimiä, kuten opossumeja ja kaneja.

Maanviljelijöiden liitto sanoi kannattavansa lakimuutosta.

– Lakimuutos ei saa kaikkien jäsentemme kannatusta, mutta uskomme, että se on ainoa käytännön ratkaisu, liiton tiedottaja Miles Anderson sanoi.