Pääministeri May: EU:n vastaus Britannian brexit-suunnitelmaan mahdoton hyväksyä - neuvottelut nyt umpikujassa

Britannian pääministeri Theresa May sanoo, että EU:n yllättävä päätös hylätä hänen brexit-suunnitelmansa ei ole hyväksyttävä. May totesi neuvottelujen nyt olevan umpikujassa.

- Ei ole hyväksyttävää, että neuvotteluosapuoli näin myöhäisessä vaiheessa vain yksinkertaisesti torjuu toisen osapuolen ehdotuksen ilman minkäänlaista selitystä tai vastaehdotusta, May sanoi televisioidussa lähetyksessä Downing Streetiltä iltapäivällä.

- Nyt meidän on saatava tietää, mikä EU:n mielestä ongelma on ja mitä vaihtoehtoja sillä on tarjota, jotta voimme keskustella niistä. Ennen sitä emme pääse eteenpäin.

BBC kirjoittaa, että Mayn mukaan Britannian ehdotus, jossa maa lopettaisi palvelujen vapaan liikkuvuuden Britannian ja EU-maiden välillä mutta antaisi tavaroiden jatkossakin siirtyä vapaasti, on ainoa tapa välttää niin kutsuttu kova raja Pohjois-Irlannin ja Irlannin välillä.

May sanoo, että Britannia ei voi hyväksyä EU:n tarjoamia vaihtoehtoja, joissa maa joko jatkaa Euroopan talousalueen ja tulliunionin jäsenenä tai Britannian ja EU:n välillä sovitaan yksinkertainen vapaakauppasopimus.

Ensimmäinen vaihtoehto olisi hänen mielestään pilkantekoa brexit-kansanäänestystä kohtaan ja toinen tarkoittaisi sitä, että Pohjois-Irlanti erotettaisiin lopullisesti taloudellisesti muusta Britanniasta Irlanninmerellä kulkevalla rajalla.

- En aio kumota kansanäänestystä enkä pilkkoa maatani, May sanoi.

Euroopan unioni vaatii sopua Britannian erosopimuksesta lokakuuhun mennessä.

