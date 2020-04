Osa Euroopan maista purkaa jo koronarajoituksia – Britanniassa voi olla tuhansia viruksen uhreja arvioitua enemmän

Esimerkiksi Itävalta ja Espanja ovat jo löysentäneet rajoituksia. Tiistaina rajoitusten purkamisesta ilmoittivat Puola ja Tshekki.

Britanniassa koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen kuolleiden määrä voi olla jopa merkittävästi korkeampi kuin aiemmin on arvioitu.

Uudet luvut tulivat julkisuuteen, kun Britannian tilastoviranomainen julkaisi aiemmin julkaistuja laajemmat tilastot, jotka sisältävät esimerkiksi vanhainkodeissa tapahtuneet koronaviruskuolemat.

Tilastoviranomaisen mukaan pelkästään Englannissa oli kuollut lähes 6 000 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen huhtikuun kolmanteen päivään mennessä. Terveysviranomaisten aiemmin ilmoittama luku oli 15 prosenttia alhaisempi.

– En ole yhtään yllättynyt siitä, että luvut ovat alhaisemmat. Joka ilta uutisissa ilmoitettava luku sairaalassa kuolleista on kooste asioista, jotka ovat tapahtuneet ennen sitä. Se ei ole tarkka luku eikä sisällä ihmisiä, jotka kuolevat esimerkiksi vanhainkodeissa, sanoo epidemiologian professori Bill Hanage uutistoimisto Reutersille.

Enemmän kuolleita kuin kertaakaan tilastoinnin aikana

Luvut tarkoittavat todennäköisesti sitä, että Britanniassa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen reilusti enemmän ihmisiä kuin tiistaina iltapäivällä ilmoitetut reilut 12 000. Määrä on viidenneksi suurin maailmassa Yhdysvaltojen, Italian, Espanjan ja Ranskan jälkeen.

Tilanne on erityisen paha Lontoossa, missä lähes puoleen maaliskuun viimeisen viikon kuolemantapauksista liittyi koronavirustartunta. Tuolla viikolla Britanniassa kuoli enemmän ihmisiä kuin koskaan sen jälkeen, kun viikoittaisia tilastoja alettiin tehdä.

– Meidän pitää muistaa, että tämä on pandemian alkuvaihe, ei loppu, ja ihmisten pitää ymmärtää se, Hanage sanoo.

Britannian hallituksen tiukat rajoitustoimet ovat voimassa ainakin toukokuun seitsemänteen päivään asti. Ranska puolestaan on pidentänyt omia rajoitustoimiaan 11. toukokuuta saakka.

Ranskassa oli tiistai-iltana reilut 15 000 koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen kuollutta.

Espanja ja Itävalta nostivat rajoituksia jo

Saksan terveysasiantuntijat sanoivat tiistaina, että koulujen, tehtaiden, kauppojen ja ravintoloiden sulkeminen kuukaudeksi on auttanut estämään koronaviruksen leviämistä, mutta että matka normaaliin elämään maassa on vielä pitkä.

Varoitus tuli päivää ennen kuin Saksan hallitus ja osavaltioiden pääministerit keskustelevat siitä, poistetaanko joitain rajoituksia.

Saksa on selvinnyt koronaviruksesta helpommalla kuin Ranska ja Britannia. Tartuntoja on todettu yli 125 000, mutta kuolleita on tilastojen mukaan vain vajaat 3 000.

Myös EU-komissio on ottanut kantaa rajoitusten purkamiseen. Sen mukaan maiden tulisi sopia rajoitusten purkamisesta yhdessä.

Espanja päästi maanantaina esimerkiksi rakennusalan ja teollisuuden työntekijät töihin. Kaupat, baarit ja julkiset tilat pysyvät suljettuina ainakin vielä huhtikuun lopulle. Espanjassa virukseen on kuollut yli 18 000 ihmistä. Siellä rajoitusten purkaminen on herättänyt myös kovaa kritiikkiä.

Myös Itävalta antoi tuhansille kaupoille luvan avautua tiistaina. Siellä virukseen on kuollut vain 368 ihmistä, mikä on vähemmän kuin esimerkiksi Espanjassa kuolee vuorokaudessa. Itävalta oli suhteellisen aikaisessa vaiheessa asettamassa rajoituksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Puola haluaa järjestää vaalit normaalisti

Puola ilmoitti tiistaina, että rajoituksia aletaan purkaa sunnuntaista eteenpäin. Hallitseva Laki ja oikeus -puolue sanoo haluavansa helpottaa koronaviruksen taloudellisia vaikutuksia.

Puolassa on todettu 7 000 koronavirustartuntaa ja 251 kuolemaa. Määrä on suhteellisen vähäinen, mutta toisaalta Puola ei ole myöskään tehnyt merkittävästi koronavirstestejä.

Laki ja oikeus on myös ilmoittanut, että presidentinvaalit halutaan järjestää suunnitellusti toukokuussa. Oppositio on syyttänyt puoluetta siitä, että se asettaa poliittisen edun kansalaisten terveyden edelle. Istuva presidentti Andrzej Duda, on ennakkosuosikki vaaleissa.

Puolan rajanaapuri Tshekki kertoi tiistaina, että maan kaupat ja ravintolat avataan viidessä vaiheessa 20.4. ja 8.6. välisenä aikana.

Italian tilanne helpottaa

Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen kuolleiden määrä Italiassa oli jälleen tiistaina edellispäivää korkeampi.

Italia ilmoitti tiistaina illalla 602 uudesta kuolemantapauksesta. Maanantaina puolestaan kerrottiin 566 uudesta kuolemantapauksesta.

Lohdullisempaa on sen sijaan se, että uusien tartuntojen määrä laski 2 972:een. Se on pienin lukema sitten maaliskuun 13. päivän.

Myös tehohoidossa olevien ihmisten määrä on laskussa. Tiistaina heitä oli 3 186. Määrä on laskenut 11 peräkkäisenä päivänä.

Italiassa on nyt todettu yhteensä 162 488 koronavirustartuntaa. Se on kolmanneksi eniten maailmassa Yhdysvaltojen ja Espanjan jälkeen. Kuolemantapauksia on nyt ollut yhteensä 21 607.