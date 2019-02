Opposition maltillinen kokoomus noussut mielipidemittauksessa Ruotsissa

Hallituksessa olevat sosiaalidemokraatit ovat menettäneet kannatustaan vasemmistopuolueelle.

Ruotsissa tehdyn mielipidemittauksen mukaan opposition maltillisen kokoomuksen kannatus on noussut takaisin vaaleja edeltäviin lukuihin. Puoluetta kannattaa 19,5 prosenttia ruotsalaisista, missä on 2,6 prosenttiyksikön nousu.

Tutkimuksen teki Expressen-lehdelle Demoskop-laitos.

– Olemme tehneet vaalien jälkeen sen minkä lupasimme ennen vaaleja, kommentoi tulosta maltillisten puoluesihteeri Gunnar Strömmer Expressenille.

Liberaalien kannatus ennätyksellisen alhaalla

Hallituksen muodostaneet sosiaalidemokraatit ja ympäristöpuolue ovat menettäneet kannatustaan ja hallitusta tukevat liberaalit ovat ennätyksellisen alhaalla.

Maltillisten uusien kannattajien uskotaan tulevan liberaaleilta. Vain muutama päivä sen jälkeen kun liberaalien johtaja Jan Björklund ilmoitti, ettei hän asetu enää ehdolle, sai liberaalit alhaisimman tuloksen sen jälkeen kun Demoskop aloitti mielipiteiden mittauksen. Siitä on 29 vuotta.

Puoluetta tukee nyt 3,3 prosentti vastanneista. Siinä on 1,2 prosenttiyksikön menetys tammikuun mittaukseen.

Demoskopin mittauspäällikön Peter Santessonin mukaan liberaalit ovat perinteisesti kiinnostaneet valitsijoita, jotka ovat lähellä maltillisia. Kun puolue päätti tuke Stefan Löfvenin hallitusta maltillisten Ulf Kristerssonin sijaan, kääntyivät ihmiset maltillisten puoleen.

Demareista väkeä vasemmistopuolueen taakse

Myös sosiaalidemokraatit ja ympäristöpuolue ovat menettäneet kannatustaan. Ympäristöpuolueen kannatus on laskenut 3,8 prosentista 3,2:een. Demarit ovat menettäneet kannatustaan 2,3 prosenttiyksikköä edelliseen mittaukseen verrattuna. Puolue saa nyt 27,9 prosentin kannatuksen.

Vasemmistopuolueen uskotaan saaneen taakseen kannattajia sosiaalidemokraateilta. Puolueen kannatus on nyt 9,6 prosenttia, missä on 1,6 prosenttiyksikön nousu syyskuun vaaleihin verrattuna.

Myös keskustapuolue on lisännyt kannatustaan. Se on selvinnyt viime kuukauden alamäestä ja sitä kannattaa nyt 8,5 prosenttia kansalaisista, mikä on lähellä sen syyskuussa saamaa vaalitulosta.

Mielipidemittaus suoritettiin tammi-helmikuun vaihteessa ja siinä haastateltiin 1 604:ää ihmistä.