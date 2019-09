Opposition lakiehdotus kovan brexitin torjumisesta hyväksyttiin brittiparlamentissa

Pääministeri Boris Johnson vastustaa lykkäystä ja haluaa mieluummin ennenaikaiset parlamenttivaalit 15. lokakuuta.

Britannian parlamentin alahuone on hyväksynyt myös muutosehdotuskierroksen läpi käyneen version opposition lakiesityksestä, jonka tarkoitus on estää sopimukseton EU-ero. Esitys hyväksyttiin äänin 327–299. Lakiehdotus hyväksyttiin aiemmassa äänestyksessä ennen muutosehdotuksia äänin 329–300.

Laki edellyttäisi pääministeriä pyytämään EU:lta lykkäystä brexitiin, jos uutta erosopimusta EU:n kanssa ei ole syntynyt lokakuun EU-huippukokoukseen mennessä. Britannian on ollut määrä erota EU:sta 31. lokakuuta, mutta laissa kaavailtu jatkoaika jatkuisi ensi tammikuun loppuun saakka.

Pääministeri Boris Johnson vastustaa lykkäystä ja haluaa mieluummin ennenaikaiset parlamenttivaalit 15. lokakuuta. Johnsonin mukaan maan on nyt päätettävä, lähteekö Brysseliin hän vai opposition johtaja. Pääministerin mukaan lakiesitys estää neuvottelemisen EU:n kanssa.

– Mielestäni on hyvin surullista, että kansanedustajat ovat äänestäneet näin. He ovat laiminlyöneet velvollisuutensa, Johnson sanoi tuoreimman äänestyksen jälkeen.

Uusien vaalien mahdollisuus horisontissa

Pääministerillä voi olla vaikeuksia saada vaaliesitykselleen vaadittavaa kahden kolmasosan kannatusta, sillä työväenpuolue on ilmoittanut, ettei se aio äänestää uusien vaalien puolesta vielä tässä vaiheessa.

– Tämä pääministeri väittää, että hänellä on strategia, mutta hän ei voi kertoa meille tai EU:lle, mikä se on. Hänellä ei ole yhtään mitään. Jos hänellä on brexit-suunnitelma, hänen pitäisi panna se kansan eteen joko kansanäänestyksenä tai vaaleina, työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn sanoi Johnsonin puheen jälkeen.

Corbyn tähdensi, ettei sopimuksettomalle brexitille ole kansan tai parlamentin mandaattia, mikä osoitettiin jälleen päivän äänestyksessä.