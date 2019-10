Onko maapallon ulkopuolella elämää? Fysiikan Nobel-voittajien tutkimukset tuovat kosmologian askeleen lähemmäs "ikuista kysymystä"

Ajat ovat muuttuneet. Itse oli keski-ikäinen ja niin ovat ystävänikin. En tunne ketään joka ei uskoisi siihen, että Maan ulkopuolella on elämää. Tätä pidetään yleisesti ottaen aivan selvänä asiana ja nykyään katsotaan kummasti jos joku uskoo, että elämää on vain Maassa. Vain muutama vuosikymmen sitten asiat olivat vielä toisinpäin, mutta nykyään on äärimmäisen harvinaista tai jopa mahdotonta löytää joku joka uskoo tulenpalavasti, että universumissa ei ole missään mitään elämää. Nyt kun asian näin sanoin, niin itse asiassa en usko, että löytyy ainoatakaan ihmistä enää joka väittäisi koko universumin olevan täysin eloton Maata lukuunottamatta.