Oikeustieteilijä: Pariisin sopimus on yhtä pitävä kuin kansainväliset sopimukset ylipäätään

Luonnontieteellinen fakta on, että kehittynyt elämä maapallolla on riippuvainen ilmakehän hiilidioksidista. Nykyisestä hiilidioksidipitoisuuden noususta on hyötynyt koko maapallon ekosysteemi - maapallo on vihertynyt ja viljasadot ovat kasvaneet.

Ihminen on aiheuttanut toimillaan lievää ilmaston lämpenemistä, mutta sekin on ollut hyödyllistä. Suurimmasta osasta lämpenemisestä on vastuussa ilmakehässä oleva vesihöyry, erityisesti napa-alueilla. Tropiikissa lämpötila ei juurikaan ole muuttunut vastakkaisista väitteistä huolimatta. Vesihöyryn lisääntyminen on puolestaan johtunut lämpimien merivirtojen voimistumisesta kohti napoja. Nyt trendi on jo kääntymässä ja Pohjois-Atlanttikin on jo viilenemässä.

Ilmaston viileneminen on se todellinen uhka. Massiivinen tulivuorenpurkaus voisi tuoda maailmaan massiivisen nälänhädän.