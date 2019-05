Oikeistopopulismi jatkoi voittokulkuaan Espanjassa – muutamissa maissa oikean äärilaidan puolueet ovat päässeet jo hallitukseen

Euroopan maat ovat poliittiselta kulttuuriltaan erilaisia. Viime vuosien yksi yhteinen piirre niistä kuitenkin löytyy: oikeistopopulistien voittokulku.

Viimeisin esimerkki on Espanja. Maan parlamenttiin nousee Vox ensimmäisenä oikeistopopulistisena puolueena sen jälkeen kun Espanja siirtyi demokratiaan diktaattori Francisco Francon kuoleman (1975) jälkeen.

Moni kuvitteli Espanjan olevan immuuni tämänkaltaiselle liikkeelle Francon pitkän diktatuurin jälkeen.

Oikeistopopulismin nousun selittäjiä ovat pakolaiskriisi, taloudellisen epätasa-arvon kasvaminen, pettymys Euroopan unioniin ja pelko kansallisen identiteetin katoamisesta.

Oikeistopopulististen puolueiden johtajat sanovat olevansa kansan asialla eliittiä vastaan. Populistipuolueiden äänestäjät ovat usein globalisaation väliinputoajia.

Unohdetun kansan puolustaja

Oikeistopopulistiset puolueet eivät kuitenkaan ole mikään yhtenäinen joukko. Niillä on kullakin oma, kyseisen maan historiaan liittyvä taustansa.

Pohjoismaat kelpaavat tästä esimerkiksi.

Perussuomalaiset on Veikko Vennamon SMP:n työn jatkaja. SMP sanoi olevansa maaseudun "unohdetun kansan" puolustaja.

Tanskassa ja Norjassa oikeistopopulistiset puolueet syntyivät verokapinan pohjalta.

Nyt Tanskan kansanpuolue on hallituksen tukipuolue, jonka painostuksesta hallitus on kiristänyt tuntuvasti Tanskan maahanmuuttopolitiikkaa.

Norjan edistyspuolue on istunut jo puolenkymmentä vuotta hallituksessa. Skandaaleja on riittänyt, mutta kompromissien tekoon hallituksessa se on sopeutunut melko hyvin.

Ruotsidemokraattien historiasta löytyy siteitä uusfasistisiin liikkeisiin. Vaikka puolue on siivonnut rivejään, ovat Ruotsin muut puolueet yhä haluttomia antautumaan yhteistyöhön sen kanssa.

Natsijuuret pulpahtavat pintaan

Menestynein oikeistopopulistinen puolue löytyy Unkarista.

Pääministeri Viktor Orbánin perustama Fidesz oli alun alkaen liberaali puolue. Se on kuitenkin askel askeleelta siirtynyt kauas oikealle, ohi perinteisten konservatiivipuolueiden. Orbán sivaltelee EU:ta yhdellä kädellä ja ottaa toisella siltä avustusmiljardit.

Unkarin läntisestä naapurimaasta Itävallasta löytyy myös menestynyt oikeistopopulistinen puolue.

Vapauspuolue (FPÖ) on Itävallan hallituksessa yhdessä konservatiivisen kansanpuolueen (ÖVP) kanssa. FPÖ:n natsijuuret tulevat tämän tästä pintaan esimerkiksi kun sen jäseniä tavataan oluttuvista hoilaamassa vanhoja juutalaisvastaisia lauluja.

Nimenmuutos nosti kannatuksen

Varsin menestyksellinen on ollut myös Italian Lega, joka tunnettiin aikaisemmin nimellä Lega Nord (Pohjoisen liitto). Lega Nord ajoi Italian vauraiden pohjoisosien itsenäistymistä.

Legan menestys alkoi nimenmuutoksella ja levittäytymisellä koko maahan. Nyt se on hallituksessa Viiden tähden liikkeen kanssa. Jälkimmäinen on myös populistipuolue, mutta sen sijoittaminen poliittiselle värikartalle on hankalaa.

Legan johtaja, sisäministeri Matteo Salvini on nostanut puolueen gallupien ykköseksi. Salvini on hätistellyt Italian satamiin saapuneita pakolaislaivoja takaisin merelle ja vihjaillut Italian lähdöstä euroalueesta.

Espanjan tavoin Saksan arveltiin olevan historiansa vuoksi immuuni oikeistopopulistien vaalimenestykselle. Alternative für Deutschland (AfD) eli Vaihtoehto Saksalle -puolue syntyi eurovaluuttaa arvostelleiden professoreiden toimesta kuusi vuotta sitten.

Nyt AfD:tä johtavat aivan eri ihmiset ja puolueen linjanvedot ovat radikalisoituneet huomattavasti. AfD pelottelee islamilla, vaatii rajoja kiinni ja EU:hun täysremonttia. AfD on Saksan parlamentin suurin oppositiopuolue.

Perheen sisäinen kilpa

Ranskan oikeistopopulistinen liikehdintä on yhden perheen juttu.

Jean-Marie Le Pen perusti aatetoveriensa kanssa Front National (Kansallinen rintama) -puolueen. Hän tuli tunnetuksi lausahduksesta, jonka mukaan natsien kaasukammiot olivat maailmansodan "pelkkä yksityiskohta".

Jean-Marie Le Penin tytär Marine Le Pen astui isänsä jälkeen puolueen johtoon vuonna 2011 ja ryhtyi pehmentämään puolueen imagoa. Isän ja tyttären välit katkesivat. Nyt puolueen nimi on Rassemblement National (Kansallinen liittouma).

Vapaamielisessä Hollannissa oikeistopopulistiset puolueet ovat olleet pitkään politiikan keskiössä. Pim Fortuyn murhattiiin toukokuussa 2002.

Geert Wildersin perustama Vapauspuolue on ollut ajoittain gallupien ykkönen. Wilders haluaa kieltää koraanin ja sulkea moskeijat.

Nyt Wildersin kanssa samoilla vesillä kalastelee Thierry Baudetin perustama Demokratian foorumi. Se sai maaliskuun paikallisvaaleissa eniten ääniä.