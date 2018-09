NYT: Osa lapsistaan erotetuista siirtolaisvanhemmista pääsee uudelleen turvapaikkahaastatteluun

Yhdysvalloissa jopa tuhat lapsistaan erotettua siirtolaista pääsee uudelleen turvapaikkahaastatteluun, kertoo New York Times. He saavat myös pysyä Yhdysvalloissa sen aikaa, kunnes heidän lastensa turvapaikkaprosessi on käsitelty.

Juristien mukaan lapsistaan erotetut vanhemmat olivat liian järkyttyneitä hakeakseen turvapaikkaa asianmukaisesti.

Presidentti Donald Trumpin hallinto erotti touko-kesäkuussa Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla tuhansia lapsia vanhemmistaan.

Kaikki luvattomasti rajan ylittäneet aikuiset pidätettiin niin sanotun nollatoleranssipolitiikan nojalla. Yhdysvaltojen lain mukaan lapsia ei voi pidättää, joten heidät erotettiin vanhemmistaan ja vietiin erillisiin laitoksiin.

