Norjassa asuva arabiaktivisti joutui turvataloon Saudi-Arabian uhkauksen vuoksi – tunnettu kruununprinssi Mohammed bin Salmanin arvostelemisesta

Norjassa asuva arabiaktivisti Iyad el-Baghdadi joutui väliaikaisesti poliisin turvataloon.

Norja sai varoituksen Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelulta CIA:lta, että Saudi-Arabia mahdollisesti uhkaa el-Baghdadia. Asiasta kertovat muun muassa Reuters ja The Guardian.

Poliittisen turvapaikan Norjasta saanut el-Baghdadi siirrettiin salaiseen paikkaan huhtikuun loppupuolella. Hän on asunut Oslossa vuodesta 2015.

El-Baghdadi on palestiinalainen ihmisoikeusaktivisti ja kirjoittaja, joka sai näkyvyyttä muun muassa arabikevään 2011 aikoihin. Suurimman osan elämästään hän on asunut Arabiemiirikunnissa.

Hän on arvostellut myös Saudi-Arabian kruununprinssiä Mohammed bin Salmania.

Thanks for your concern, everyone. If they don't want to kill me, then I'm not doing my job.