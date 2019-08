Norjan moskeija-ampumista tutkitaan terrorismina – ampujaa epäillään myös siskonsa taposta

Norjan ja meidän kaikkien muidenkin täytyy voida puhua siitä, että mikä meillä on maahanmuuttopolitiikka. Tämäkin kauhistuttava tapaus olisi saattanut jäädä kokonaan tapahtumatta jos Norja ei olisi jo niin tupaten täynnä maahanmuuttajia. Itä-Oslo on jo kuin toinen maailma ja kantanorjalaisia saa hakemalla hakea. Tämmöinen on omiaan lietsomaan ääri-ilmiöitä viikinkien maassa.

Maahanmuuton seurauksena Suomi koki ensimmäisen terroristisen joukkomurhan Turussa kun maahanmuuttaja aloitti silmittömän suomalaisten teurastuksen teräaseella. Tämäkin järkyttävä väkivallanteko oli täysin tarpeeton ja 100% estettävissä maahanmuuttopolitiikka tarkistamalla. Me emme tarvitse kantaväestön tekemien rikosten lisäksi ensimmäistäkään ulkomaalaisten tekemään rikosta.