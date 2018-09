Niinistön puhe YK:n avajaisistunnossa: "Kansainvälisen järjestelmän pätevyys ja uskottavuus on kyseenalaistettu"

Suomen kansallisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin perusta on, että voimme luottaa yhteisesti sovittuihin sääntöihin, totesi tasavallan presidentti Sauli Niinistö tiistai-illalla jo osittain tyhjentyneelle salille YK:n jäsenmaiden edustajia.

New Yorkissa Yhdysvalloissa tällä viikolla järjestettävä YK:n yleiskokous on järjestyksessään 73. Kymmenien maiden johtajat pitivät tiistain avajaisistunnossa omat puheenvuoronsa.

Niinistö totesi puheessaan, että monenvälisyyden hyötyihin uskovilla on tällä hetkellä syytä huoleen. Sääntöpohjainen järjestys ei ole enää itsestäänselvyys.

– Yhdessä rakentamamme kansainvälinen järjestelmä on ilmeisen paineen alla. Sen pätevyys ja uskottavuus on kyseenalaistettu.

YK:n ja sen jäsenmaiden on Niinistön mukaan ilmaistava halunsa toimia yhdessä, ei toistensa ohi.

Suomelta täysi tuki YK:n uudistusohjelmalle

Presidentti lupasi Suomelta täyden tuen YK:n pääsihteerin kattavalle uudistusohjelmalle.

– Nyt on aika toteuttaa nämä uudistukset. Meidän on varmistettava, että tulevaisuuden YK on läpinäkyvämpi, vastuullisempi ja tehokkaampi.

Niinistö nosti esiin myös YK:ta riivanneet hyväksikäyttötapaukset. YK voi olla uskottava vain, jos se elää niin kuin opettaa.

– Missä tahansa organisaatiossa yksikin organisaation sisäinen seksuaalinen hyväksikäyttötapaus on liikaa. Erityisesti tämä pätee organisaatioon, joka painottaa tasa-arvon ja ihmisoikeuksien merkitystä. Olen ylpeä siitä, että olen Circle of Leadership -aloitteen jäsen, ja toivotan tervetulleeksi toimet kaikenlaisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja kitkemiseksi koko YK-järjestelmästä.

Arktisen alueen lämpeneminen uhkaa koko maailmaa

Niinistö muistutti jäsenmaita mustan hiilen merkityksestä ilmastonmuutokseen. Pohjoisessa on jouduttu jo hänen mukaansa todistamaan arktisen alueen nopeaa lämpenemistä.

Ongelma on kuitenkin yhteinen koko maailmalle.

– Jäälle päätyvän mustan hiilen määrän vähentäminen hidastaisi merijään sulamista välittömästi, Niinistö sanoi.

– Sitoutuminen mustan hiilen päästöjen vähentämiseen olisi yksi tärkeimmistä tavoitteista arktisessa huippukokouksessa, jota Suomi on Arktisen neuvoston tämänhetkisenä puheenjohtajamaana valmis isännöimään.

Niinistön mukaan Pariisin ilmastosopimuksen osapuolien vapaaehtoiset toimet eivät riitä pitämään maapallon keskilämpötilan nousua alle kahdessa asteessa.

– Meidän on tehtävä huomattavasti enemmän ja huomattavasti nopeammin.

Niinistö totesi ilmastonmuutoksen johtavan muuttoliikkeen jatkuvaan voimistumiseen. Jo nyt maailmassa on noin 65 miljoonaa pakolaista. Lisäksi sata miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa tarvitsee kiireellistä humanitaarista apua, ja lukumäärä kasvaa jatkuvasti.

– Siksi tuen lämpimästi globaalia siirtolaisuuskompaktia ja odotan mielenkiinnolla konferenssia, jossa se hyväksytään joulukuussa Marrakechissa, Niinistö kertoi.

Tulevien konfliktien ehkäisy on oltava etusijalla

Suomen presidentti totesi pitävänsä rohkaisevina viimeaikaisia yrityksiä saada aikaan aito vuoropuhelu Pohjois-Korean ja kansainvälisen yhteisön välillä. Sovittuja toimenpiteitä rauhan edistämiseksi Korean niemimaalla on hänen mukaansa tuettava.

– Onnistunut lopputulos tuolla alueella olisi vahva esimerkki ydinaseiden leviämisen estämiselle ja aseriisunnalle myös muualla maailmassa.

Niinistö pitää YK:n rauhanturvaoperaatioita kiistattoman tärkeinä, mutta rauhanturvaajienkin on mukauduttava muuttuvaan todellisuuteen. Tulevien konfliktien ehkäisy on oltava etusijalla.

Niinistö painotti jälleen, että Suomi tukee pääsihteeriä YK:n rauhanturvaamisen uudistamisessa ja tehostamisessa.

– Suomi pitää YK:n konfliktien ehkäisykapasiteetin vahvistamiseen liittyviä toimia erittäin tervetulleina.

YK:n yleiskokouksessa kaikki 193 jäsenmaata ovat edustettuna. Yleiskokous järjestetään tällä viikolla New Yorkissa Yhdysvalloissa. KUVA: JASON SZENES

Niinistö totesi, että Suomi tukee voimakkaasti YK:n ja muiden toimijoiden rauhanvälitystoimintaa.

Hän lupasi Suomen tarjoavan edelleen hyviä palveluksiaan keskustelujen edistämiseksi eri osapuolien välillä – epävirallisista neuvotteluista korkean tason kokouksiin.

Naisia ja nuoria on kuunneltava

YK:n peruspilarit: rauha ja turvallisuus, ihmisoikeudet sekä kehitys, eivät ole Niinistön mukaan kestäviä ilman naisia ja nuoria. Heidän ääntään on kuunneltava.

– Suomi edistää naisten tehokasta osallistumista rauhanprosesseihin Pohjoismaisten naisrauhanvälittäjien verkoston kautta.

Ihmisoikeuksista puhuessaan Niinistö totesi, että kansainväliseen lakiin kohdistuviin rikoksiin liittyviä vastuullisuusmekanismeja tarvitaan.

– Lainrikkoja on saatettava oikeuden eteen.

Puheensa Niinistö päätti edesmenneen YK:n entisen pääsihteerin Kofi Annanin sanoihin.

– Tulevaisuuden uhat koskevat koko ihmiskuntaa laajemmin kuin koskaan historiamme aikana. Voimme selvitä niistä vain toimimalla yhdessä. Ja sitä varten, ystävät, meillä on Yhdistyneet kansakunnat.