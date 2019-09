New Yorkin osavaltio kielsi makeutetut sähkötupakat

Yhdysvalloissa on jo liki 400 ihmistä sairastunut keuhkosairauksiin, joista syytetään sähkötupakkaa.

New Yorkista tuli tiistaina toinen Yhdysvaltain osavaltio, joka on kieltänyt makeutetut sähkötupakat. Osavaltion demokraattikuvernööri oli vaatinut pikaisia toimia vähentämään sähkötupakan käyttöä nuorten keskuudessa. Keuhkosairaudet näyttävät lisääntyneen maassa nimenomaan sähkötupakan yleistymisen vuoksi.

Kuvernööri Andrew Cuomo kutsui sunnuntaina koolle julkisen terveyden ja terveyssuunnittelun neuvoston pikakokouksen pohtimaan ehdotettua kieltoa.

Tiistaina kokous päätti hyväksyä kiellon, joka koskee kaikkia makuja lukuun ottamatta mentholia, kertoi Cuomon toimisto.

Yhdysvaltain terveysviranomaisten mukaan maassa on liki 400 ihmistä saanut keuhkosairauksia, jotka liittyvät mahdollisesti sähötupakkaan. Kuusi heistä on kuollut.

Tutkimukset ovat käynnissä sen selvittämiseksi, mikä aiheuttaa sairaudet.

"Nuoret ihmiset halutaan saada koukkuun"

Aiemmin tässä kuussa Michigan määräsi samanlaisen kiellon kuin New York.

– On kiistatonta, että sähkötupakkafirmat käyttävät tarkoituksella makeita makuja... saadakseen nuoret ihmiset koukkuun sähkötupakoihin – kyseessä on julkisen terveyden kriisi ja se päättyy tänään, sanoi Cuomo lausunnossaan Reutersin mukaan.

Korkeakouluopiskelijoiden osuus sähkötupakan käyttäjistä on yli kaksinkertaistunut viimeisten kahden vuoden aikana. 27,5 prosenttia heistä kertoi käyttäneensä sähkötupakkaa viimeisen kuukauden aikana, kertovat liittovaltion tilastot.

Viime viikolla presidentti Donald Trumpin hallinto kertoi suunnitelmista poistaa kaikki makeutetut sähkötupakat kauppojen hyllyiltä.

New Yorkin sähkötupakkayhdistyksen puheenjohtaja Michael Frennier kritisoi New Yorkin kieltoa sanomalla, että hiljattain tapahtunut nousu keuhkosairauksissa johtuu laittomasta marijuanan sähkötupakoinnista, ei makeutetun nikotiinin poltosta.

– Tämä on sama kuin jos meillä olisi majoneesista johtuva E.coli-bakteeri-epidemia ja poliitikot sanoisivat 'Me korjaamme tämän suojelemalla osavaltiomme ihmisiä ja me aiomme kieltää maapähkinävoin huomenna aamulla', hän sanoi.