New Yorker: Yhdysvalloissa tutkitaan uutta Kavanauhghiin kohdistuvaa ahdistelusyytöstä – tuomariehdokas kiistää kaikki ahdistelusyytteet

Jo toinen nainen syyttää korkeimman oikeuden tuomariksi ehdolla olevaa Brett Kavanaugh’ta seksuaalisesta ahdistelusta. Asiasta kirjoittaa New Yorker -lehti.

Lehden mukaan demokraatit tutkivat väitettä, jonka mukaan Kavanaugh olisi ahdistellut Deborah Ramirez -nimistä naista opiskelijajuhlissa 1980-luvulla.

Nyt 53-vuotias Ramirez kertoo lehdelle, että Kavanaugh olisi ahdistellut häntä Yalen yliopiston opiskelijajuhlissa. Nainen kertoo, että mies olisi työntänyt sukupuolielimensä naisen kav

Kavanaugh itse kiistää syytökset.

– Ihmiset, jotka minut tuntevat, tietävät, ettei tällaista ole tapahtunut, hän sanoo.

Valkoisen talon tiedottaja Kerri Kupec toteaa presidentti Donald Trumpin hallinnon seisovan tuomariehdokkaan takana.

Hänen mukaansa kyse on mustamaalauksesta sekä demokraattien panettelukampanjasta, jolla hänen maineensa halutaan pilata.

– Tämä 35 vuotta vanha vahvistamaton väite on viimeisin demokraattien koordinoimassa panettelukampanjassa, jolla halutaan pilata miehen maine.

Lehden haastattelussa Ramirez myöntää, että hänellä on muistissaan aukkoja.

New Yorker -lehti kirjoittaa myös, ettei lehti ole voinut varmistaa muilta silminnäkijöiltä oliko Kavanaugh mukana kyseisissä juhlissa.

Lehti kertoo ottaneensa yhteyttä kymmeniin Ramirezin ja Kavanaugh'n opiskelutovereihin varmistaakseen asian.

Kavanaugh'ta on syytetty jo aiemmin seksuaalisesta ahdistelusta. Professorina työskentelevä Christine Blasey Ford on väittänyt, että Kavanaugh olisi käynyt häneen käsiksi juhlissa, jotka on pidetty 1980-luvun alussa.

Kavanaugh on kiistänyt kaikki häneen kohdistuneet epäilyt ja ahdisteluväitteet jyrkästi.