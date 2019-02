New Mexicon kuvernööri määräsi kansalaiskaartin joukot pois rajalta

Michelle Lujan Grisham nimitti joukkojen lähettämistä rajalle presidentti Trumpin "huijaukseksi".

Yhdysvaltain New Mexicon osavaltion kuvernööri on määrännyt kansalliskaartin joukot vetämään suurimman osan joukoistaan pois Meksikon rajalta. Michelle Lujan Grishamn on sanonut joukkojen lähettämistä rajalle presidentti Donald Trumpin "huijaukseksi".

– New Mexico ei ota osaa presidentin huijaukseen pelottelulla raja-alueella käyttämällä väärin tunnollisia kansalliskaartin joukkojamme, kuvernööri sanoi lausunnossaan NBC Newsin mukaan.

Lujan Grisham valittiin marraskuussa osavaltion ensimmäiseksi latinoksi tähän korkeaan virkaan. Hän torjui "liittovaltion väitteen, että eteläisellä rajalla on suuri kansallinen turvallisuuskriisi".

Hän määräsi osavaltioon tulleet joukot takaisin Arkansasiin, Kansasiin, Kentuckyyn, New Hampshireen, Etelä-Carolinaan ja Wisconsiniin.

Hidalgon piirikunnassa oleva pieni määrä joukkoja sai kuitenkin jäädä paikalleen "avustamaan yhteisöjä humanitaarisissa tarpeissa". Alueelle on viime kuukausina tullut suuri määrä perheitä, naisia ja lapsia rajan yli.

Esimerkiksi 25. tammikuuta alueelle tuli 306 siirtolaista rajan yli.

Trump: Valtava siirtolaisryntäys

Presidentti Trump sanoi tiistaina pitämässään kansakunnan tilaa käsittelevässä puheessaan, että etelärajalle pitää rakentaa muuri estämään "valtavan siirtolaisryntäyksen".

Trumpin mukaan kyseessä on moraalinen asia, sillä "laiton tila eteläisellä rajallamme on uhka kaikkien amerikkalaisten turvallisuudelle ja taloudelliselle hyvinvoinnille".

Sunnuntaina Trumpin hallinto ilmoitti lähettävänsä lisäjoukkoja rajalle 3 750 sotilaan verran 90 päiväksi.

Rajan yli tulleiden lapsiperheiden määrä on huipussaan, mutta yleisesti ottaen siirtolaisia on tullut vähemmän kuin 1980-luvulta 2000-luvulle.

Vuonna 2000 siirtolaisia tuli etelärajan yli Yhdysvaltoihin jopa miljoonan hengen verran. Viime syyskuuhun mennessä vuoden aikana rajan yli oli tullut vajaat 400 000 siirtolaista.

"Tämä on lavastettu kriisi"

Lujan Grishamin lisäksi myös muut raja-alueen johtajat ovat luonnehtineet alueensa tilaa turvalliseksi. Esimerkiksi Texasissa sijaitsevan McAllenin kaupungin pormestari Jim Darling sanoi, että hänen kaupunkinsa on kolmanneksi turvallisin Texasissa ja seitsemänneksi turvallisin koko maassa, kertoi verkkosivusto npr.org.

– Lähettäkää sotilaiden sijaan sosiaalityöntekijöitä käsittelemään turvapaikan hakijoita, Darling sanoi toimittajille hiljattain.

Cameronin piirikunnan tuomari Eddie Trevino sanoi, että "on väärinkäsitys että raja on turvaton. Keskiamerikkalaisten invaasiota ei ole. Tämä on lavastettu kriisi".