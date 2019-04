Neuvottelut: Venäjän Putin ja Pohjois-Korean Kim yrittävät vakauttaa tilannetta Korean niemimaalla

Maailmanrauha sieltä on tulossa. Se mitä meille näissä tiedostustilanteissa kerrotaan, niin sehän on vain tarkoin suunniteltua teatteria. Korean niemimaa on jo rauhoittunut valtaisasti ja vihaa lietsova retoriikka on laskenut lähelle nollaa. Todelliseen rauhaan tarvitaan Trumpin lisäksi myös Putin ja kyse tässä on pohjimmiltaan siitä, että liittolaiset vahvistavat sopimuksensa Pohjois-Korean kanssa eli ydinaseiden jälkeen Pohjois-Korean tulevaisuus on turvattu taloudellisesti ja sotilaallisesti. Katsokaa ja ihmetelkää kun todelliset johtajat järjestävän meille maailmanrauhan.