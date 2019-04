Nepalissa ainakin 30 on kuollut ja satoja on loukkaantunut ankarissa ukkosmyrskyissä – 70-vuotias nainen oli asuntonsa ovella, kun talo sortui

Ankara ukkosmyrsky ja sitä seuranneet rankkasateet repivät juuriltaan puita ja kaatoivat sähkö- ja puhelinpylväitä.

Ainakin 30 ihmistä on kuollut ankarissa ukkosmyrskyissä Nepalissa, kertoo BBC. Sunnuntaina Nepalin eteläosiin iskeneissä myrskyissä haavoittui satoja, kertovat paikallinen poliisi ja viranomaiset.

Paikallisten televisiokanavien mukaan ukkosmyrsky ja sitä seuranneet rankkasateet repivät juuriltaan puita ja kaatoivat sähkö- ja puhelinpylväitä.

Myrsky on myös tuhonnut taloja ja kovat tuulet ovat kääntäneet ajoneuvoja nurin.

Kuolleita on löydetty kaatuneiden pylväiden alta. Osa uhreista matkustajina bussissa, jonka myrskytuulet syöksivät silminnäkijöiden mukaan pois tieltä.

70-vuotias Kusum Kalu kertoi BBC:lle, että hänen selviämisensä oli kiinni sekunnin murto-osasta.

Barassa asuva Kalu oli lähdössä kotoaan ja oli ehtinyt vain avata kotinsa oven kun myrsky kaatoi talon.

– En usko, että olisin selvinnyt jos olisin mennyt nukkumaan aiemmin tai jos olisin ollut sekunnin murto-osan myöhemmin avaamassa ovea, kertoo nainen BBC:lle.

Satoja loukkantuneita

Nepalin pääministeri K.P. Sharma Oli kertoi aiemmin Twitterissä, että noin 400 on loukkaantunut.

– Helikoptereita on pidetty valmiina välittömiä pelastus- ja aputehtäviä varten, hän kirjoitti tviitissään ja ilmaisi osanottonsa kuolleiden perheille.

Ukkosmyrskyt iskivät Baran alueelle, jonka korkea-arvoisen viranomaisen Rajesh Pauden mukaan kuolleiden määrän pelätään nousevan.

Poliisia edustavan Sanu Ram Bhattarain mukaan pelastusyksikköjä on lähetetty myrskyn kourissa kärsineisiin kyliin. Pelastustöitä on vaikeuttanut se, että pimeässä alueille on hankalaa päästä.

Harvinaisen voimakas ukkosmyrsky

Bara sijaitsee noin 62 kilometriä etelään Nepalin pääkaupungista Kathmandusta ja se reunustaa Intian Biharin itäistä osavaltiota. Tuhoja on sattunut myös Baran länsipuolella sijaitsevassa Parsassa.

Ukkosmyrskyt ovat yleisiä Nepalissa ennen monsuunikauden alkamista keväällä. Ne ovat harvoin niin voimakkaita, että niissä kuolisi useita henkilöitä.

Juttua päivitetty 1.4.2019. Päivitetty kuolleiden määrä ja silminnäkijän kommentti.