Neljännes maailman väestöstä elää eristyksissä – Trump haluaa rajoitukset pois pääsiäiseksi, mutta hänellä ei ole siihen valtaa

Senaatti ja Trumpin hallinto pääsivät aamulla sopuun massiivisesta 2 000 miljardin dollarin tukipaketista.

Koronavirustartuntojen määrä maailmassa oli keskiviikkona illalla jo yli 452 100. Tapauksia on vahvistettu 196 maassa, kertoo Reuters. Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen oli kuollut yli 20 400 ihmistä. Taudista parantuneita on reilut 113 100.

Parhaillaan noin neljännes maailman väestöstä elää eristyksissä koronaviruksen takia asetettujen rajoitusten seurauksena, kertoo BBC.

Yhdysvalloissa uusia tartuntoja todettiin vuorokauden aikana yli 6 000. Tilanne on pahin New Yorkissa, missä todettuja tapauksia oli keskiviikkona illalla Suomen aikaa reilut 30 800.

Samaan aikaan New Yorkissa etsitään kuumeisesti lisää sairaalavuoteita. Osavaltiossa arvioidaan tarvittavan 140 000 sairaalapaikkaa koronaviruksen vuoksi. Se on yli kolme kertaa enemmän kuin mitä tällä hetkellä on.

Kaikkiaan tartunnan oli keskiviikkoiltaan mennessä saanut Yhdysvalloissa yli 63 000 ihmistä ja koronauhreja oli noin 820.

Viimeisten parin päivän aikana New Yorkin osavaltion koronavirustartuntojen määrä on kaksinkertaistunut kolmen päivän välein. New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo kertoo, että epidemiahuippua odotetaan parin–kolmen viikon päähän. Myös Kaliforniaan odotetaan samanlaista tartuntojen aaltoa.

Koronavirustartunnat ovat kymmenkertaistuneet Yhdysvalloissa viikossa.

Trump perui puheitaan pääsiäisestä

Valkoisen talon koronavirusryhmää johtava Deborah Birx on antanut kaikille New Yorkiin matkustaneille kehotuksen eristää itsensä kahdeksi viikoksi.

– EI ole väliä, minne he ovat menneet, jokaisen pitäisi eristäytyä, jotta virus ei leviä muihin, hän sanoi.

Presidentti Donald Trump puolestaan sanoi viime yönä, että pääsiäinen olisi hänen mielestään hyvä ajankohta maan talouden normalisoinnille. Hieman myöhemmin hän jarrutteli lausuntojaan sanomalla, että kuuntelee asiantuntijoita ensin.

Usean osavaltion kuvernöörit ovat pitäneet Trumpin puheita epärealistisina.

– Jos käsket amerikkalaisia valitsemaan kansanterveyden ja talouden väliltä, mitään kilpailua ei tule. Yksikään amerikkalainen ei halua edistää taloutta ihmishenkien varjolla, kuvernööri Cuomo sanoi.

Koska Yhdysvallat on liittovaltio, Trumpilla ei ole edes paljoa valtuuksia avata kauppoja. Hän voi antaa ohjeistuksen, joka koskee koko Yhdysvaltoja, mutta ei ohittaa kuvernöörien määräyksiä, mikäli nämä ovat rajoittaneet liikkumista ja kaupankäyntiä osavaltioissaan. Tällä hetkellä rajoituksia on asettanut 18 osavaltiota ja ne kattavat noin puolet Yhdysvaltojen asukkaista.

Sopu syntyi massiivisesta tukipaketista

Aamulla Suomen aikaa Yhdysvaltojen senaatti ja Valkoinen talo pääsivät sopuun 2 000 miljardin dollarin tukipaketista maan koronaviruksesta kärsineelle taloudelle.

Senaatti äänestää asiasta myöhemmin keskiviikkona ja edustajainhuoneen odotetaan äänestävän pian tämän jälkeen.

Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnellin mukaan paketti sisältää suoraa taloudellista tukea kansalaisille, laajentaa työttömyysvakuutusta ja varmistaa hätälainoituksen pienyrityksille. Lisäksi se tarjoaa lisämäärärahoja terveydenhuoltoon.

Osa perheistä voisi saada jopa 3 000 dollaria suoraa tukea selvitäkseen menoistaan lomautusten ja työttömyyden aikana.

Huoltoasemat uhkaavat sulkeutua Italiassa

Euroopassa pahiten koronaviruksesta kärsineessä Italiassa hallitus neuvottelee parhaillaan huoltoasemien kanssa pitääkseen maan polttoaineenjakelun pystyssä.

Osa huoltoasemaketjuista ilmoitti sulkevansa moottoriteiden varsilla sijaitsevat jakeluasemansa keskiviikkona, sillä ne eivät voi enää täyttää turvallisuusvaatimuksia, eikä niiden auki pitäminen ole enää kannattavaa. Tämän jälkeen ketjut suunnittelivat sulkevansa vaiheittain myös muut asemansa.

Hallitus haluaa pitää asemat auki, jotta tavara voisi yhä kulkea Italiassa.

Italiassa oli keskiviikkona illalla vahvistettu yli 74 300 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan sairauteen on Italiassa kuollut reilut 7 500 ihmistä, mikä on enemmän kuin missään muualla.

Espanjassa tartuntojen määrä oli noussut 47 610:een. Kuolleita oli yli 3 430. Eri puolilla maata hoitolaitokset ovat ylikuormittuneet, ja Madridissa luistinrata on muutettu tilapäisesti ruumishuoneeksi. Koronavirustartunnan on saanut myös maan varapääministeri Carmen Calvo.

Saksassa tartuntoja on havaittu 35 740 ja 186 on kuollut.

Koronavirusepidemia osoittaa nyt leviämisen merkkejä myös Afrikassa. Etelä-Afrikassa on nyt todettu 709 tartuntaa, kun niitä vielä tiistaina oli 554.