Neil Young menetti kotinsa Kalifornian maastopaloissa ja kritisoi Donald Trumpia

Justiinsa näin. Hiilidioksidin määrä on moninkertaistunut, mutta koska tietokonemallien ennusteet lämpötilannoususta eivät toteutuneet, niin yhtäkkiä keksitiin, että lämpöä on varastoitunut merenpohjaan enemmmän kuin luultiin. Avain sana on "luultiin". Koko ilmastonmuutoshömppä perustuu luuloon. Tieteen kanssa sillä on hyvin vähän tekemistä.

Nyt meitä aletaan pelotella, että odottakaahan vain kun tämä mereen mystisesti sitoutunut lämpö pääsee irti, niin silloin meret kiehuvat. Unohda siis rantalomat!