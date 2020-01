Nato keskeyttää koulutusoperaatiot Irakissa – Sotilasliitto vaatii Irania pidättäytymään väkivaltaisuuksista jatkossa

Sotilasliitto Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan koulutusoperaatiot keskeytetään Lähi-idän tämänhetkisten jännitteiden takia.

Sotilasliitto Nato keskeyttää koulutusoperaatiot Irakissa. Nato päätti asiasta ylimääräisessä hätäkokouksessa Brysselissä maanantaina.

Kokous keskittyi Lähi-idän kiristyneeseen tilanteeseen ja siihen, millaisia vaikutuksia nykyisillä jännitteillä on Naton koulutusoperaatioon Irakissa, kertoi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kokouksen jälkeen.

Stoltenbergin mukaan Nato on edelleen vahvasti sitoutunut kansainvälisen terrorismin torjumiseen, mutta turvallisuus on sotilasliitolle ensiarvoisen tärkeää ja siksi Nato on päättänyt keskeyttää koulutusoperaatiot.

Nato on valmis jatkamaan operaatioita, kun tilanne sallii, Stoltenberg kertoi.

Hänen mukaansa kaikki Nato-maat ilmaisivat kokouksessa vahvan tukensa ääriliike Islamilaisen valtion (Isis) vastaiselle toiminnalle ja Naton koulutusoperaatiolle Irakissa. Nyt Nato seuraa Lähi-idän tilannetta.

Yhdysvallat perusteli iskua Natolle

Kokouksessa Yhdysvallat kertoi muille Nato-jäsenille iranilaiskomentaja Qassim Suleimania vastaan tekemästään ilmaiskusta ja sen syistä.

Stoltenberg vakuutti, että kaikki Nato-maat seisovat Yhdysvaltojen tukena Lähi-idässä.

– Tuomitsemme yksimielisesti Iranin tuen terroristijärjestöille, Stoltenberg sanoi.

Tapaamisessa jäsenmaat vaativat tilanteen rauhoittamista Lähi-idässä ja Irania pidättäytymään väkivaltaisuuksista ja provokaatioista jatkossa.

– Uusi konflikti ei ole kenenkään intresseissä, Stoltenberg sanoi.