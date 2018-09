Nälänhätä uhkaa jo yli viittä miljoonaa lasta Jemenissä

Nälänhätä uhkaa yli viittä miljoonaa lasta sodan runtelemassa Jemenissä, hyväntekeväisyysjärjestö ilmoitti keskiviikkona. Hodeidan satamasta käytävä taistelu on lisännyt riskiryhmässä olevien lasten määrän miljoonalla, arvioi Save the Children International, jonka mukaan kuolema ja nälkä uhkaa kokonaista sukupolvea ennennäkemättömässä laajuudessa. Sataman kautta maahan on kulkeutunut elintarvikkeita.

YK on kutsunut tilannetta Jemenissä maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi. Monilla paikallisilla ei ole varaa ruokaan ja veteen.

Kolme vuotta kestänyt konflikti Saudi-Arabian tukeman Jemenin hallituksen ja Iraniin kytköksissä olevien huthikapinallisten välillä on puskenut jo köyhtyneen maan nälänhädän partaalle.