Näkökulma: Sveitsi rajoittaa jo särkylääkkeiden ostoa – radiosta kehotetaan joka tunti jokaista kansalaista pysymään kotona

Koronavirus leviää Sveitsissä väkilukuun verrattuna hurjaa tahtia. Sairaiden määrä on kasvanut viime päivinä noin 20 prosentin tahtia niin, että tautiin on sairastunut nyt yli 7 000 ja kuollut yli 60. Sairautta yritetään kuristaa äärikeinoin, joista jäljellä on enää ulosmenokielto.

Joka tunti Sveitsin radiossa vaaditaan jokaista kansalaista pysymään kotona, varsinkin yli 65-vuotiaita. Ulos saa mennä vain ruokakauppaan, lääkäriin, muita auttamaan tai jos ei pysty tekemään töitä kotoa.

– Sveitsin valtio odottaa, että teet nyt, mitä sinulta vaaditaan, kuuluu vetoomus.

Joka päivä ihmiset eri puolilla Sveitsiä kokoontuvat parvekkeilleen ja taputtavat minuuttien ajan hoitajille ja lääkäreille. He vastasivat aplodien lämmittävän sydäntä: "Mutta kaikkein suurimman tuen annatte, jos pysytte kaikki nyt sisällä."

Sakkoa rajoitusten noudattamatta jättämisestä

Perjantaina Sveitsin hallitus rajoitti elämää entisestään. Jos lähtee ulos yli viiden hengen ryhmässä tai jos ei pidä kahden metrin välimatkaa seuraavaan, napsahtaa vajaan sadan euron sakko.

Ihmettelin hallituksen aluksi varovaisia kieltoja. Ensin estettiin tuhannen ihmisen tilaisuudet, sitten sadan ja nyt viiden hengen kokoontumiset. Hallitus selitti, että kansalaiset täytyy saada mukaan päätösten taakse. Pelkkä kieltäminen tai sakottaminen ei auta, vaan yllyttää vain yhä useamman hangoittelemaan vastaan.

Sveitsissä säännöstellään jo särkylääkkeiden myyntiä, jotta ne riittävät muutaman viikon kuluttua odotettavaan koronasairaiden piikkiin. Apteekista saa ostettua kerralla enää yhden aspiriinipakkauksen.

Genevessä on pikkuhiljaa sulkeutunut kaupunkia hallitseva YK monine järjestöineen, koska usea työntekijä on sairastunut siellä.

Elämistä pitää muuttaa

Minulle on Suomesta sanottu, ettei siellä kiinnosta, miten joku Sveitsi hoitaa epidemian. Pitäisi kiinnostaa. Kukaan ei tiedä, mikä strategia on paras taudin nujertamisessa.

Viiveellä Suomen tilanne on sama, mikä nyt vallitsee Sveitsissä.

Olemme ihmisyyden suurimman haasteen edessä. Elämänmuutoksen tekeminen ei käy käskystä, se pitäisi sisäistää. Elämässä on pitänyt tähän saakka olla oma-aloitteinen ja aktiivinen. Yhtäkkiä pitäisikin nyt osata totella, yksinkertaistaa ja hidastaa elämänsä.

Tapaaminen voi nyt tappaa. Hankala käsittää, että halaamattomuus on suurin rakkauden ja välittämisen osoitus. Parasta, mitä voit tehdä, on, ettet tule katsomaan naapuria, kaveria etkä varsinkaan mummoa ja pappaa.

Stressihiki pukkaa pintaan, kun juoksen kiireesti postiin hengityssuojain kasvoillani ja hansikkaat käsissä. Tiedän, että suojus suojaa parhaiten, kun sitä käyttää sairastunut. Silti vedän maskin naamalle, koska ihmiset karttavat näin paremmin.